„Gourmet Corner“: Feinkost und Imbiss

Verden-Borstel – Die Eröffnung des Feinkostladens im Rewe-Markt lockte zahlreiche Besucher an. Turgay Ünlü hat seit Anfang des Jahres den bestehenden Feinkostladen – samt Mitarbeiter – übernommen und nun mit einem breiten Imbissangebot erweitert. Zur großen Eröffnung mit Bürgermeister Lutz Brockmann gab es einige Vergünstigungen und diverse Geschenke für die treue Kundschaft der vergangenen Jahre.

Neu im Sortiment sind laut Ünlü hausgemachte Aufstriche, Cremes, mediterranes Gemüse sowie weitere vegetarische und vegane Spezialitäten wie zum Beispiel Linsenbällchen. Ganz besonders die mediterrane Küche, die der Feinkostladen anbiete, stehe für „Genuss seit mittlerweile stolzen 15 Jahren“.

Beim Imbiss will Ünlü ebenfalls auf besondere Qualität setzen und erklärt, dass nicht jeder Döner gleich ist. Die meisten Imbisse würden Drehspieße auf die Karte schreiben, das bedeute, dass deren Fleisch mit Zusatzstoffen und eine Mischung aus Pute, Kalb und Rind ist. „Bei uns ist dies nicht der Fall, wir bieten echten Döner Kebab an, der nach rechtlichen Bestimmungen ohne Zusatzstoffe und aus reinem Kalbfleisch produziert wird“, meint Ünlü. Neben Kalbsdöner gebe es auch eine Hähnchen-Variante. Weiterhin sei das besondere am Konzept, das in Zukunft auch als Franchise angeboten werden soll, dass man nun seinen Döner-Teller oder seine Vorspeise mit verschiedenen Toppings aus den zahlreichen Salaten, Cremes, Antipasti der Feinkostabteilung mischen kann. „So isst das Auge nicht nur mit. Man hat täglich großen Variationsspielraum“. Auf Anfrage werden auch Catering-Platten für Betriebsfeiern, Partys, Geburtstage, Jubiläum, Grillfeier oder ein anderes Event angeboten.

Ünlü sei es auch wichtig, dass der ehemalige Allermarkt weiterhin nach vorne gebracht wird, da „er hier in der Region für uns Verdener sehr viel Tradition und Erinnerung mit sich bringt“ . Daher habe er auch keine Kosten gescheut, um den Feinkostladen zu optimieren. Es bieten sich nun mehr als 20 Sitzmöglichkeiten an. Auch wurde ein Koch engagiert, der mehrere Jahre im Indiana Restaurant Steakhouse sowie im Rodizio Verden gearbeitet hat.

Der Feinkostladen „Gourmet Corner“ hat montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet.