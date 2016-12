Glückliche Zwillingsgeburt im DRK-Rettungswagen

Zu Weihnachten besuchen die Geburtshelfer Mutter Mary, Emanuela und Danielle

Vertreter des DRK Kreisverbandes Verden überraschten kurz vor Weihnachten Mutter Mary Djaman und die Zwillinge Emanuela und Danielle mit einem Besuch.

VERDEN - Eine gemeinsam gemeisterte Notsituation verbindet. So empfinden es auch vier Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes und Mary Djaman aus Verden, die am 23. November eines ihrer Zwillinge im Rettungswagen auf dem Weg in die Klinik geboren hatte.

„Für den Kreisverband war es die erste Zwillings-Geburt im Rettungswagen und damit ein historisches Ereignis,“ kommentiert DRK-Pressesprecher Christian Hoffmann das Geschehen, das sich folgendermaßen abgespielt hat: In den Abendstunden des 23. November wurde der Rettungsdienst zu einer einsetzenden Geburt alarmiert. Am Einsatzort angekommen, erwartete den Rettungsdienst eine sehr nette Dame, die davon berichtete, dass es sich um eine Zwillings-Schwangerschaft handelt. Zudem wurde deutlich, dass die Patientin bereits in fortgeschrittenen Wehen war. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten die Patientin fachgerecht und wurden auf der Fahrt ins Klinikum Links der Weser Geburtshelfer des ersten Zwillings.

Mit mittlerweile zwei „Patienten“ fuhr man, am Klinikum angekommen, mit der fahrbaren Trage direkt in den Kreißsaal, wo der zweite Zwilling das Bremer Licht erblickte. „Das ist für die Mitarbeiter eine Situation, von der man erzählt, wenn man sich nach 45 Jahren Rettungsdienst mit einer Rede in den Ruhestand verabschiedet“, berichtet Dirk Westermann , Geschäftsführer DRK Kreisverband Verden, augenzwinkernd.

Die Zwillings-Damen Emanuela und Danielle erfreuen sich bester Gesundheit, genauso wie ihre Mutter Mary Djaman, die sich bei den Rettungsassistenten noch einmal dafür bedankte, dass sie alles richtig gemacht und ihren Teil dazu beigetragen hatten, dass es den Winzlingen trotz der Umstände während der Geburt sehr gut geht. Davon konnten sich die vier beteiligten DRK-Mitarbeiter bei ihrem Besuch überzeugen. Hocherfreut überreichten sie der glücklichen Familie ein kleines Geschenk.

„Die Zahl der Kinder, die in Deutschland außerhalb von Kliniken geboren werden, liegt seit Jahren zwischen rund 10 000 und 12 500. Genaue Zahlen gibt es nicht und es gibt kein eigenes Register, ist der Quelle des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen.

Und es gibt erst recht keine Statistik darüber, wie viele Zwillinge vor den Toren der Kreißsäle Deutschlands geboren werden. „Wenn man im Rettungsdienst irgendwann denkt, dass man als erfahrener Mitarbeiter schon alles erlebt hat, wird man doch immer wieder eines Besseren belehrt. In diesem Fall ist es für den DRK-Kreisverband Verden ein sehr erfreuliches Novum – eine Zwillings-Geburt“, fasst Heinz-Günter Speckmann, Mitarbeiter im Rettungsdienst DRK-Kreisverband Verden, das Geschehen zusammen.