Block Transformatoren-Elektronik eröffnet Standort in China

Globaler Wachstumskurs

+ Die Block-Niederlassung im chinesischen Kunshan.

Verden - Weltweit ist das Verdener Unternehmen Block Transformatoren-Elektronik aktiv. Nun auch in China, wo am Standort Kunshan in der Provinz Jiangsu ein neues Werk eröffnet wurde. Auf 1800 Quadratmetern sind ab sofort Produktion, Warehouse und Vertrieb der Block Electronics ansässig. In Kunshan ist in direkter Anbindung an Shanghai ein moderner Industriestandort - der German Industry Park (GIP) - mit zahlreichen führenden deutschen Herstellern entstanden.