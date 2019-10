Gleichstellung als Planspiel

Sogenannte „Mutter-Kind-Aktivitäten“ benannten die Schüler in „Eltern-Kind-Aktivitäten“ um. Foto: Packham

Verden – Zu einem zweitägigen politischen Planspiel hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Verden, Dr. Kathrin Packham, den Abiturjahrgang des Domgymnasiums eingeladen. Im Ratssaal, wo sonst die Verdener Politik tagt, simulierten die fast 50 Jugendlichen die politische Arbeit in der Kommune. Dabei wurden sie professionell unterstützt von einem Team des Vereins „Politik zum Anfassen“.

Die Schülerinnen und Schüler gingen engagiert zur Sache: Aufgeteilt in drei Fraktionen, formulierten sie 18 Anträge rund um das Thema Gleichstellung. Dabei brachten sie eine große Bandbreite von Themen aus Schule, Freizeit und Beruf auf die Tagesordnung, teilt die Stadt in einer Pressenotiz mit.

Nachdem die Fraktionen sich zu allen vorliegenden Anträgen eine Meinung gebildet hatten, fand am nächsten Tag die abschließende „Ratssitzung“ statt. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anja König erläuterte zunächst den Ablauf, stellte die Ausschüsse vor und erklärte den Umgang mit Anträgen. Souverän leitete sie die Schüler dann durch die zweistündige Sitzung. „Väter nicht ausschließen“ forderte beispielsweise Fraktion 1 bei ihrem Antrag, bisher sogenannte „Mutter-Kind-Aktivitäten“ in „Eltern-Kind-Aktivitäten“ umzubenennen. Hierfür fand sich im „Rat“ eine große Mehrheit. Abgelehnt wurde hingegen nach intensiver Beratung ein Antrag, der „Bewerbungen ohne Angabe des Geschlechts“ einführen wollte. Nicht zur Abstimmung gelangte der Vorschlag „50/50 für Parteilisten auf kommunaler Ebene“.

„Parlamentarische Planspiele sind ein erprobtes und erfolgreiches Instrument der Demokratiebildung, weil Jugendliche die Erfahrung machen, wie spannend und wirksam lokale Demokratie sein kann. Ich freue mich sehr, dass die engagierten Lehrerinnen des Domgymnasiums ihren Schülern die Teilnahme ermöglicht haben“, so König. Packham dankte abschließend den Jugendlichen für die vielen Ideen: „Die werde ich gern in meine Arbeit aufnehmen und in Politik und Verwaltung einbringen.“

Ermöglicht wurde das Planspiel durch die finanzielle Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung für das Projekt „Gleichstellung sichtbar machen – Cedaw in Niedersachsen“. Cedaw ist die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Da traf es sich gut, dass das Domgymnasium als Unesco-Schule hier schon einen Schwerpunkt setzt.