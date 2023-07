Glasfaser in Verden: Stolperfallen, gekappte Radwege, laienhafte Pflasterarbeiten

Von: Heinrich Kracke

Am Radweg der Walsroder Straße plötzlich eine scharfe Kante: ein Stück des Asphalts hatte gestört, es wurde einfach weggeflext. © König/Stadt Verden

Beim Glasfaser-Ausbau in Verden hinterlassen die Firmen zahllose Baumängel. „Die Lage kollabiert“, heißt es aus dem Rathaus.

Verden – An der Dekanei war plötzlich viel Platz, aber es fehlten Pflastersteine. Machte nix, dann wurden die Betonstücke eben großzügig mit vielen Lücken verlegt. Am Sandberg erstreckt sich ein Kopfsteinpflaster. Jetzt ist ein Meer an Stolperfallen entstanden. In Eitze hatten sie einst eine wassergebundene Wegedecke auf Radwegen. Inzwischen laufen Pedalritter Gefahr, im Mull zu stürzen. Es geht um den Glasfaser-Ausbau in der Stadt Verden, seit mindestens einem Jahr ein Streitthema (wir berichteten), aber jetzt spitzen sich die Dinge weiter massiv zu. „Die Lage kollabiert“, sagt Stephanie Weber aus dem Rathaus. Bis zu zehn Kolonnen von Glasfaser Nordwest, bis zu vier von TM-Net des Verdener Unternehmers Bungalski, und täglich sammeln sich neue Beschwerden. „Wir kommen nicht mehr dagegen an“, sagt Weber. „Einige städtische Mitarbeiter machen nichts anderes mehr, aber die Hinweise und Ansprachen an die Unternehmen verhallen ungehört.“ Vor allem das Verhalten von Glasfaser Nordwest gilt als Dauer-Ärgernis.

Eines der skurrilsten Ergebnisse des voranschreitenden schnellen Internets findet sich an der Walsroder Straße. Ein Radweg lag hier friedlich neben der Fahrbahn. Dessen Problem: Der noch verbleibende Seitenraum bot ein bisschen zu wenig Platz für den Bagger der Glasfaser-Bauer. Kurzerhand holten sie die Flex aus dem Auto und schnitten den Asphalt über mehrere Meter weg. „Eine richtige Sturzkante tat sich plötzlich am Radweg-Rand auf“, schimpft Eitzes Ortsbürgermeisterin Anja König. Diese Verhältnisse haben inzwischen auch die Straßenbaubehörde Verden auf den Plan gerufen, in deren Obhut Landes- und Bundesstraßen stehen. „Die Aufgrabung wurde nicht verkehrssicher geschlossen und ordnungsgemäß beschildert“, berichtet Pressesprecherin Anna Pajak. Da dies eine erhebliche Verkehrsgefährdung für Fußgänger und Radfahrer darstelle, habe die Behörde diesen Einzelfall mit der Stadt Verden als zuständige Ordnungsbehörde mündlich besprochen und sie darauf hingewiesen, dass die Baufirma die Mängel ändere und dies auch zukünftig sicherstelle. Jetzt stehen Warnbaken an der Stelle. Von Reparatur des Radweges keine Spur.

Auch die Stadt Verden hat inzwischen reagiert. „Es gab Ansprachen, den Firmen wurden Stilllegungen ihrer Baustellen angedroht, Firmen-Vertreter werden ins Rathaus einbestellt“, so Weber. Ein Mitarbeiter sei durchgängig damit beschäftigt, die Baustellen zu kontrollieren. „Er zeigt den Bauarbeitern einmal, wie die Pflasterung zu erfolgen hat, er zeigt es zum zweiten Male, und manchmal auch zum dritten Male. Wenn er den Leuten den Rücken zudreht, machen sie so weiter wie bisher.“ Eine Unzahl Beschwerden lägen inzwischen vor. Oder in Zahlen: Von den vielen Straßen, unter deren Seitenstreifen Internet-Stränge liegen, sind weniger als ein halbes Dutzend als ordnungsgemäß abgearbeitet eingestuft.

Vor versammelter Politiker-Schar berichtete Weber über die Zustände auf und unter der Erde. Und jedes Ratsmitglied wusste weitere Details beizutragen. „Ich ärgere mich seit Wochen darüber, dass Gehwege nicht richtig abgerüttelt sind“, monierte Jens Richter (CDU). Und erst recht irritiere ihn, wie die Hufeisen zwischen Fußgängerzone und Holzmarkt zurückverlegt wurden. „Die Trittfolge ist nicht mehr erkennbar. Ein Armutszeugnis.“ Ähnliches berichtete Johann König. „Die reißen einem plötzlich die Auffahrt auf, ohne das auch nur ansatzweise anzukündigen“, so die Grüne. Carsten Hauschild witterte bei dem Vorgehen der Bauunternehmen einen Fehler im System. „Die Glasfaser Nordwest ist in einer ganzen Reihe Kommunen aktiv. Und von überall her hört man Beschwerden“, so der Sozialdemokrat. In Verden summiere sich die Anzahl der Mängel inzwischen auf ein Maß, das kaum noch behoben werden könne.

Tatsächlich bekommt es die Stadtverwaltung bei der Kontrolle der Baustellen längst nicht nur mit dem eigentlichen Bauunternehmen zu tun. „Da sind Sub-Sub-Unternehmen am Start“, sagt Weber. „Und am Ende sind die Beschäftigten, die dann wirklich auf der Baustelle stehen, die Armen, die für wenig Geld ein Riesenpensum zu absolvieren haben.“

Dabei sind es nicht nur die Pflasterarbeiten, die zuweilen dilettantisch ausgeführt würden, es sei auch der Umgang mit Baumwurzeln. „In einzelnen Abschnitten haben wir die Baufirmen angewiesen, sie dürfen nicht per Bagger vorgehen, sie müssen die Leitungen durchschießen, aber diese Vorgaben wurden immer wieder ignoriert.“ Das Rathaus sei inzwischen dazu übergegangen, die Bauunternehmen zu verpflichten, die Arbeit von einem öffentlich bestellten Prüfer abnehmen zu lassen. Aber auch diesem Thema widersetzten sich die Unternehmen. Eine zusätzliche Anordnung der Stadt lautete, es dürfe erst am nächsten Gehweg weitergearbeitet werden, wenn die aktuelle Baustelle abgenommen und für gut befunden wurde. Gehalten hat sich kaum wer daran. Eine nächste städtische Maßnahme indes funktioniert perfekt. „Viele Bürger melden sich wegen der Schäden bei uns. Wir haben sie gebeten, auch Fotos zu schicken.“ Die Computer-Festplatten im Rathaus füllen sich im Nu.

Aus dem Radweg war eine Mull-Piste geworden. © Privat