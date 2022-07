Zeuge im Fischerhuder Doppelmordprozess: „Gipfel der Gemeinheit und Niedertracht“

Von: Wiebke Bruns

Im Doppelmordprozess von Fischerhude hat der Prinz als Zeuge ausgesagt. Bis in die Abendstunden wurde er am Landgericht Verden befragt.

Fischerhude/Verden – „Ich glaube, das war ein strategischer Amoklauf“, das sagte gestern am Landgericht Verden der Bruder und Sohn der beiden Mordopfer von Fischerhude. Der 55-Jährige, der den insolventen Angeklagten und dessen Familie über Monate auf seinem Gestüt in Wehldorf (Kreis Rotenburg) wohnen lassen hat, vermutet, dass der 64 Jahre alte Angeklagte auch ihn umbringen wollte.

Wenige Wochen vor der am 28. Dezember 2021 verübten Tat habe er den Angeklagten nach einem Diebstahl vom Hof geworfen. Erst nach und nach habe er den Angeklagten durchschaut. Ihn zuvor immer wieder finanziell unterstützt. Siegfried P. habe ihm von einer „Krebserkrankung im Endstadium“ berichtet und dass er „eigentlich schon blind sei“. Da habe er ihm noch 8 000 Euro für einen dreiwöchigen Familienurlaub gegeben. „Einmal wollte er noch Kroatien sehen“, so der Zeuge. Insgesamt habe er dem Angeklagten rund 50 000 bis 60 000 Euro geliehen.

„Er hatte mit allen Streit“

Über mehrere Stunden wurde der Zeuge befragt. Er berichtete von einer Freundschaft die sich schnell entwickelt habe. Nach der Pleite des Angeklagten und der unfreiwilligen Räumung seines Hofes in Lilienthal „saßen die von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Kein Geld, kein Plan was sie machen sollten“.

„Meine Mutter war bereit zu helfen“, schilderte der Angeklagte. Sie hätte in die Wohnung in Wehldorf einziehen sollen, die dann der Angeklagte mit seiner Lebensgefährtin und deren beiden Kindern bezogen habe. Doch der Umzug der Mutter und des Bruders nach Wehldorf wurde verschoben. Zunächst für drei Monate, doch der Angeklagte sei nicht ausgezogen. Der Zeuge will ihm dann ein Haus in Rautendorf (Kreis Osterholz) zur Verfügung gestellt haben, doch da habe der Angeklagte aufwendige Umbauarbeiten gestartet. Ohne Zustimmung des Zeugen, der dann aber gezahlt habe.

Im Gegenzug sollte der Zeuge zwei Pferde aus dem Besitz der Lebensgefährtin des Angeklagten übernehmen und die Hälfte eines zusammen ersteigerten Pferdes. „Dann ist uns aufgefallen, dass der Pass des Pferdes fehlte.“ Pferdepässe soll der Angeklagte nach dem Mord an dem 56 Jahre alten Bruder und der 73 Jahre alten Mutter des Zeugen aus deren Haus in Fischerhude gestohlen haben.

In seinem Geständnis bei der Polizei beschuldigte der Angeklagte den Prinzen, ihn mit dem Doppelmord beauftragt zu haben. „Abartig“, sagte der mit den Tränen kämpfende Zeuge. „Das war der Gipfel der Gemeinheit und Niedertracht. So unvorstellbar.“ Nun plagen ihn Schuldgefühle. „Weil ich ihn in die Familie integriert und ihm geholfen habe“.

„Wir haben uns alle geliebt und vertraut. Wir wollten unsere Lebensphilosophie auf dem Hof in Wehldorf ausleben und den Rest unseres Lebens einfach zusammen sein. Generationsübergreifend an einem Ort.“

„Ich glaube, dass er neidisch war, weil unsere Familie funktionierte. Wir waren eng beieinander, wir haben uns ausgetauscht, wir haben Spaß gehabt. Er hatte mit allen Streit, war abgekoppelt“, so der Zeuge auf die Frage, ob er eine Erklärung für die Tat habe.

Die Befragung des Zeugen dauerte bis in die Abendstunden. Vormittags hatten seine Schwester aus Wunstorf und seine erwachsene Tochter aus Berlin ausgesagt.