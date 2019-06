Auf ein hochkarätiges Konzert für Klezmer-Klarinette und Orgel darf sich das musikliebende Publikum in Verden freuen: Am Donnerstag, 14. November, konzertiert der weltbekannte und gefeierte 83-jährige Klezmer-Klarinettist Giora Feidman zusammen mit dem Konzertorganisten Sergej Tcherepanov um 19 Uhr im Verdener Dom. „From Classic to Klezmer“ ist das Programm überschrieben, das Werke von Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Albinoni, Scott Joplin, Max Bruch, Sigi Elman, Samuel Bugatsch sowie traditionelle und zeitgenössische Klezmersongs beinhaltet. Eintrittskarten zum Stückpreis von 35 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Verdener Aller-Zeitung und in den übrigen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung. Foto: Kulturdirektion Löher