Langwedel – „Gestern war ich bei der Firma Seitz in Langwedel, um dort im Hofladen für meinen Hund und meine zwei Katzen Tiernahrung zu kaufen“, berichtet Leserin Kirsten Piontek. Auch wenn nun immer nur zwei Käufer den Laden betreten dürfen, habe es kaum Wartezeiten gegeben und man werde wie immer sehr nett bedient. Sylke Heinzel stehe dort kompetent und geduldig ihre Frau. „Es ist für alle Tierbesitzer ein gutes Gefühl, dass man für sein Tier dort das gewohntes Futter kaufen kann“, findet die Leserin.

Info

Unsere Redaktion sucht weitere stille Helden, die trotz Pandemie im Einsatz sind. Sie können uns gerne ein Handyfoto senden. Natürlich gibt es jeden Tag viele Menschen an den Kassen der Supermärkte oder an den Lenkrädern der Busse im ÖPNV, die alle Beachtung finden sollen. Besonders Berufe und Menschen, die keiner als ersten Gedanken auf dem Zettel hat, wären interessant. Vorschläge bitte an redaktion.verden@kreiszeitung.de oder per Telefon unter 04231/801143 oder -46.