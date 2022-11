Gewalt gegen Frauen kommt nicht in die Tüte

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Wollen das Thema Gewalt gegen Frauen in den Fokus rücken: Gleichstellungsbeauftragte Dr. Kathrin Packham, Mareike Tari (Präventionsrat), Bäckermeister Michael Baalk und Brigitta Henß (Zonta Club Verden). © haubrock-kriedel

Die Gleichstellungsbeauftragte Dr. Kathrin Packham, Mareike Tari vom Präventionsrat, Bäckermeister Michael Baalk und Brigitta Henß vom Zonta Club Verden haben eine Brötchentüten-Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vorbereitet.

Verden – „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, heißt es in diesem Jahr zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bereits zum dritten Mal in Folge. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Verden, Dr. Kathrin Packham, der Präventionsrat, der Zonta Club und Bäckereien im Landkreis Verden wollen mit dieser Brötchentüten-Aktion das Thema Gewalt gegen Frauen in den Fokus rücken und auf Hilfe hinweisen. Die entsprechenden Telefonnummern befinden sich auf der Rückseite der Brötchentüte.

„Das Thema ist so aktuell wie immer“, weiß Dr. Kathrin Packham. Viele Übergriffe würden nicht zur Anzeige gebracht. Laut einer Befragung des Landeskriminalamts Niedersachsen aus dem Jahr 2021 wurde 2020 nur etwa jede 215. Straftat durch Opfer angezeigt. Angriffe mit einer Waffe oder einem gefährlichen Gegenstand werden dabei noch am häufigsten zur Anzeige gebracht. Delikte wie Nötigung, Geschlechtsverkehr gegen den ausdrücklichen Willen sowie sexuelle Nötigung durch körperlichen Angriff wurden hingegen gar nicht angezeigt.

Zusätzlich zu Übergriffen wurden weitere strafrechtlich nicht relevante, aber dennoch erniedrigende und kontrollierende Verhaltensweisen erhoben. 58,5 Prozent der Opfer von (Ex-) Partnerschaftsgewalt haben auch Erfahrung mit solchem Verhalten gemacht.

Mareike Tari vom Präventionsrat lobt die Tüten-Aktion als „tolle Kampagne“, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. „Der Schritt über die Bäckereien erreicht ganz andere Aufmerksamkeit, als es sonst der Fall wäre. Nachbarn, Freunde und Bekannte werden wachsamer. Frauen können sich oft erst nach langer Zeit aus der Gewaltspirale befreien. Ein aufmerksames Umfeld kann da helfen“, weiß sie.

„Jede dritte Frau ist in ihrem Leben von Gewalt betroffen“, ruft Packham noch einmal in Erinnerung. Auch Bäckermeister Michael Baalk, der die Aktion seit Beginn in seinen Filialen unterstützt, hat schon mehrfach erfahren, dass es auch unter seinen Mitarbeiterinnen Fälle von häuslicher Gewalt gibt. Er wurde bereits des öfteren um Hilfe gebeten. „Wir haben bei uns mit 90 Fachverkäuferinnen einen hohen Frauenanteil. Da ist das Thema präsent. Das zieht sich durch alle Altersgruppen“, berichtet er. Das sei auch ein Grund, warum er die Aktion unterstütze. „Die Brötchentüte ist ein super Medium. Über den Tresen werden so 5000 bis 7000 Menschen pro Tag erreicht.“

Insgesamt wurden 30 000 Brötchentüten gedruckt, die bei den teilnehmenden Bäckereien im ganzen Landkreis verwendet werden. An der Aktion beteiligen sich Baalk Backbord, Bäckerei Wöbse, Wolthers Brotkate, Wümmebäckerei Sammann, Handwerksbäckerei Rotermundt, Stadtbäckerei Tamke, Igel-Bäckerei Holste und Schäfers im E-Center.

Die auffälligen leuchtend orangen Tüten tragen vorn die Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, hinten stehen die Telefonnummern der Beratungsstellen BISS, Horizonte, des Frauenhauses und der Frauenberatung.

„Die Aktion soll auch bekannt machen, dass es Beratungsstellen gibt, die die Betroffenen vertraulich und unverbindlich informieren und ihnen Möglichkeiten aufzeigen“, so Mareike Tari.

„Wichtig ist, auch darüber zu sprechen, Gewalt an Frauen ist immer noch ein Tabuthema“, weiß Kathrin Packham.