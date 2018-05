Geübter Blick in die Geschichte der Stadt

Dokumentationszentrum Verden im 20. Jahrhundert stellt sich der Öffentlichkeit vor

+ Interessantes über das DOZ20 erfuhren die Besucher beim Tag der offenen Tür. - Foto: Röttjer

VERDEN - Einen Einblick in die vielfältige jüngere Verdener Geschichte ermöglicht das neue Dokumentationszentrum Verden im 20. Jahrhundert am Holzmarkt, auch DOZ 20 genannt, das sich nach der Eröffnung im August 2016 etabliert hat. Die Arbeit der Einrichtung und den Bestand an Materialien stellten die Mitarbeiter beim Tag der offenen Tür vielen interessierten Besuchern vor.