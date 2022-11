Motorradfahrer bei Kollision mit SUV getötet

Von: Fabian Raddatz

Unfall-Drama am Donnerstagmorgen in Hohenaverbergen im Landkreis Verden. Als ein Motorradfahrer in einen Ford SUV prallt, wird dieser tödlich verletzt.

Verden – Ein Motorradfahrer kam am Donnerstagmorgen gegen 8:00 Uhr ums Leben, als er auf einer Landstraße bei Hohenaverbergen im Landkreis Verden mit dem Ford Edge SUV einer 56-Jährigen aus Walsrode kollidierte. Der 60-jährige Mann aus dem Heidekreis wurde bei dem Aufprall von seiner Maschine geschleudert und starb noch am Unfallort.

Laut Polizei wollte der Motorradfahrer eine Wagenkolonne überholen, als plötzlich eines der Autos – der Ford – ausscherte. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. „Durch die Kollision rutschte der Motorradfahrer in den Seitenraum und kollidierte mit einem Verkehrszeichen“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. © Nord-West-Media TV

Landkreis Verden: Motorradfahrer bei Kollision mit SUV getötet – Vollsperrung

Dabei zog sich der 60-Jährige so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vermutlich auf der Stelle getötet wurde. Die Landstraße wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt.