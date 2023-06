Gestrandet an Gleis 2 in Verden

+ © Martin Callies Heike Callies in ihrem Elektrorollstuhl vor dem defekten Fahrstuhl am Verdener Bahnhof. Als sie die Rettungsleitstelle anrief, sei ihr von dort beschieden worden, sie sei kein Notfall. © Martin Callies

Ihre Heimreise endet für Heike Callies am defekten Fahrstuhl des Verdener Bahnhofs. Denn sie sitzt im Rollstuhl und kann den Bahnsteig nicht verlassen.

Verden – Ein Leben mit Hürden, für Heike Callies – leider – nichts Neues. Die 62-Jährige ist seit 1985 auf den Rollstuhl angewiesen. Dennoch ist die Juristin zusammen mit ihrem Mann Martin, ebenfalls Jurist, viel und gerne unterwegs. Sind dabei öffentliche Verkehrsmittel im Spiel, bereitet sich Heike Callies entsprechend vor. „Wir sind nicht blauäugig“, betont sie. „Gut organisiert“, nennt Martin Callies seine Frau.

Schiefgehen kann trotzdem etwas. Die Erfahrung muss das Paar immer mal wieder machen. Am Wochenende erreichte die „Barriere-Unfreiheit“ aber eine neue Dimension. Und damit will Heike Callies in die Öffentlichkeit. „Es geht mir darum, dass die Leute sehen können, was alles passieren kann“, sagt sie vehement.

Gemeinsam mit ihrem Mann Martin war die 62-Jährige am Sonnabendnachmittag zu einem Konzert nach Hannover gefahren. Mit dem Zug. Abfahrt von Gleis 1, für Menschen im Rollstuhl leicht zu erreichen. „Das Konzert war großartig“, schwärmt die Verdenerin von dem Auftritt Helene Fischers. Die Rückreise allerdings erwies sich als unrühmlich.

+ Gehen stets gut vorbereitet auf Reisen: Heike und Martin Callies. © Preuss

„Gestrandet an Gleis 2“ könnte man überschreiben, was Heike Callies am Verdener Bahnhof widerfuhr. Ohne Essen, ohne Trinken, mit einem bedrohlich schwindenden Vorrat an Sauerstoff, auf den die 62-Jährige angewiesen ist. Und irgendwann ganz schön durchgefroren.

Vor Antritt der Fahrt am Samstagnachmittag habe sie noch die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) der Bahn in Berlin kontaktiert. Dort habe man ihr bestätigt, dass die Fahrstühle sowohl in Hannover als auch in Verden in Ordnung seien, berichtet die Verdenerin. So sollte die Rückfahrt kein Problem darstellen.

Als das Paar jedoch in der Nacht, um 1.15 Uhr, den Zug in Verden am Gleis 2 verließ, musste es feststellen, dass der Fahrstuhl mitnichten funktionierte. Doch ohne würde es Heike Callies nicht möglich sein, den Bahnsteig zu verlassen. In seiner Not wählte das Paar die 112, landete bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landkreises. Dort sei ihr aber beschieden worden, dass es sich bei ihr nicht um einen Notfall handele, berichtet Heike Callies. Stattdessen sei sie an die Bahn verwiesen worden.

Also Anruf bei der Bahn in Bremen. Die Mitarbeiterin am Telefon zeigte sich bemüht zu helfen. Ihrer Empfehlung, den nächsten Zug nach Bremen zu nehmen, von dort zurück nach Verden zu fahren, um hier schließlich am Gleis 1 anzukommen, das ja ohne Fahrstuhl erreichbar ist, diesem Rat wollte das Ehepaar nur ungern folgen. Denn gen Bremen sollte es erst um 3.20 Uhr gehen, um 4.41 Uhr hätten Heike und Martin Callies Verden wieder erreicht.

Also habe sie erneut in der Leitstelle angerufen. Dieses Mal sei ihr von dem diensthabenden Disponenten gesagt worden, er müsse dafür 30 bis 40 Kollegen aus dem Bett holen, berichtet die Verdenerin. Damit kämen dann erhebliche Kosten auf sie zu, zitiert sie den Mitarbeiter. Sprachlos habe sie aufgelegt.

Ironischerweise ist Heike Callies selber beim Landkreis angestellt. Ihr Büro ist nur wenige Türen von der Leitstelle entfernt. Dass sie eine Kollegin sei, habe sie bei ihren Anrufen aber nicht gesagt. „Extra nicht“, wie sie betont.

Die Lösung: Ein Zug wird umgeleitet

Um 2.20 Uhr habe sich dann die Bahn-Mitarbeiterin aus Bremen gemeldet – und eine praktikable Lösung präsentiert. Ein Regionalzug aus Bremen könne so umgeleitet werden, dass er am Gleis 2 hält. Von dort, so die Idee, könnte Heike Callies nach Dörverden fahren. Der Bahnhof dort verfügt über eine Rampe.

Die Verdenerin klärte, ob ein Taxi sie und ihren Rolli von dort nach Verden bringen würde – und nahm das Angebot an. „Um viertel nach drei war ich dann glücklich vor dem Haus.“ Fünf Minuten, bevor der Akku ihres Sauerstoff-Konzentrators leer gewesen wäre.

Ende gut, alles gut? Tage später ist es noch immer die Hilflosigkeit, dieses Gefühl, so ausgeliefert gewesen zu sein, das Heike Callies um den Schlaf bringt. Es sei traurig, dass die Mobilitätsservice-Zentrale der Bahn nichts über den Zustand der Fahrstühle wusste. Dass ein kleiner Ort wie Dörverden über eine Rampe am Bahnhof verfüge, die größere Kreisstadt aber nicht, sei „eine Schande für Verden“, ergänzt ihr Mann.

„Verbockt hat’s die Leitstelle“, steht für Heike Callies aber in diesem Fall fest. Sie versucht, Verständnis zu entwickeln für den Mann am Telefon. „Der war überfordert“, vermutet sie. Als er „Elektrorollstuhl“ gehört habe, sei wohl eine Klappe gefallen.

+ Eine von vier Transport-Ösen an dem Rollstuhl. © Preuß

Dabei hat ihr Gefährt stabile Metall-Ösen, in denen man Gurte oder ähnliches befestigen kann, um den sechsrädrigen Rolli vorsichtig die Treppe herunterzulassen. „Und ich hätte aufstehen können“, ergänzt Heike Callies. Einsatzkräfte hätten also zunächst den Rolli, dann sie die 28 Stufen hinunter zum Holzmarkttunnel bringen können. Von dort aus wäre sie alleine weitergekommen. Nach Hause, nur 800 Meter weit entfernt. Aber niemand hat sie nach diesen Möglichkeiten gefragt. „Katzen vom Baum, die holen sie runter“, sagt sie jetzt mit Bitterkeit in der Stimme. „Und mich lassen sie stehen.“

Hinweis: Wir haben uns für eine Veröffentlichung dieses Berichtes entschieden, weil wir der Ansicht sind, dass dieser für sich steht, um zu zeigen, gegen welche Hürden Menschen mit Behinderung zu kämpfen haben. Natürlich haben wir die Bahn und die Leitstelle um Stellungnahmen zu dem Vorfall gebeten. Diese stehen noch aus, auch, weil der in der betreffenden Nacht zuständige Disponent der Leitstelle nach Auskunft des Landkreises erst kommende Woche wieder im Dienst ist. Wir werden dann weiter berichten.