„Gestalter der Arbeitswelt“ noch immer unverzichtbar

Verden/Landkreis - Der Überbetriebliche Verbund (ÜBV) im Landkreis Verden besteht seit 20 Jahren und nahm dies zum Anlass, Mitglieder, Mitbegründer, Netzwerkpartner und Unterstützer zu einer Feierstunde einzuladen. Der Verein stellte an diesem Abend auch seinen neuen Namen und das neue Logo vor, unter dem er sein Engagement für Arbeitgeber und -nehmer fortsetzen wird: „Vereinbar – Unternehmernetzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt“.

Mit Mut, reichlich Idealismus und viel Energie hat 1998 alles angefangen, und wer heute über die Gründungszeit spricht, wähnt sich fast schon ein wenig in eine andere Ära versetzt. Denn sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik hat sich seitdem vieles verändert.

Seinen runden Geburtstag hat der ÜBV Landkreis Verden am Montagabend in den Räumen der Kreissparkasse Verden gefeiert. Moderiert von ÜBV-Geschäftsführerin Ulrike Helberg-Manke, nutzte der Verbund das Forum mit rund 100 Gästen für Rück- und Ausblick.

In ihrer Funktion als Hausherrin hatte zunächst Silke Korthals vom Vorstand der KSK die Gäste begrüßt. Sie verwies auf die Mitgliedschaft der Kreissparkasse im ÜBV seit Gründung. Eine familienbewusste Personalplanung sei für viele Mitgliedsbetriebe damals ein eher unbekanntes Terrain gewesen. „Was heute eine gefragte und anerkannte Anlaufstelle ist, wurde zu Beginn eher kritisch beäugt“, so Korthals. „Heute ist der ÜBV nicht mehr ausschließlich eine Domäne der Frauen. Auch wir müssen uns im eigenen Haus immer häufiger mit dem Thema Work-Life-Balance auseinandersetzen.“ Der ÜBV habe zwar schon vieles bewegt, aber die Ur-Themen wie Frauenerwerbstätigkeit zu fördern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und die Arbeitswelt familienfreundlicher zu gestalten, seien noch längst nicht erledigt.

+ Anita Freitag-Meyer vor dem neuen Logo. „Wir haben ja auch viel Neues vor“, schloss sich die Vorsitzende Anita Freitag-Meyer in ihren Grußworten der Vorrednerin an. Sie verwies auf einen zurückliegenden Sondierungsprozess hinsichtlich einer Profilierung des ÜBV unter professioneller Begleitung: „Am Ende von mehreren Workshops und intensiven Debatten war klar, dass man den ÜBV noch braucht.“

Landrat Peter Bohlmann erinnerte daran, dass im Gründungsjahr des ÜBV 1998 die Arbeitslosigkeit ein ganz große Thema war. „Diesbezüglich hat die Entwicklung eine 180-Grad-Drehung gemacht, und zwei Jahrzehnte später ist es der Fachkräftemangel, der uns umtreibt.“ Bohlmann sagte dem ÜBV auch für die Zukunft Unterstützung zu. „Es braucht diese Basisarbeit, wie sie hier geleistet wird“, so der Landrat und unterstrich die Bedeutung des Verbundes mit aktuell 63 Mitgliedsbetrieben anhand von Zahlen: Denn im Landkreis gibt es 47 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (45 Prozent Frauen, davon 83 Prozent in Teilzeit beschäftigt), 7 800 geringfügig beschäftigte Frauen und 4 500 umsatzsteuerpflichtige Betriebe. Für den Landrat ist es folglich dringlich, Frauen den Zugang zum, das Verbleiben im beziehungsweise die Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen und sich zu qualifizieren. Das seien insbesondere mit Blick auf die Demografie ganz wichtige Bausteine, um den Rückgang der Beschäftigten zu stoppen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

nie