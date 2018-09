Feuerwehrleute räumen Fehler bei Werner-Rennen ein

Verden/Hartenholm - Anfang der Woche erreichten die Verdener Feuerwehr Vorwürfe von Augenzeugen, die sich auf ein Fehlverhalten auf dem „Werner-Rennen 2018“ in Hartenholm in Schleswig-Holstein bezogen. Mittlerweile haben die Stadtverwaltung und die Leitung der freiwilligen Feuerwehr die Vorwürfe mit den betroffenen Feuerwehrmitgliedern aufgearbeitet. Das teilt Feuerwehrsprecher Dennis Köhler mit.

Der Ortsfeuerwehr Eissel gehörten die Mitglieder an, die den Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr Verden am Wochenende ausgeliehen hatten. Sie hatten das Fahrzeug jedoch nicht für dienstliche Zwecke, sondern für die private Besuchsfahrt des Festivals genutzt. Das von Zeugen geschilderte Nutzen von Pyrotechnik, das Abspielen lauter Musik sowie der Betrieb einer kettenfreien Motorsäge zum Erzeugen von Lärm und Aufmerksamkeit waren in dem Gespräch bestätigt worden.

Das Festival gelte als unkonventionelle Veranstaltung, doch mit der missbräuchlichen Nutzung des Einsatzfahrzeuges seien die Mitglieder öffentlich als Repräsentanten der Feuerwehr in Erscheinung getreten, heißt es in Köhlers Stellungnahme. „Mit ihrem grenzüberschreitenden Handeln gegenüber Dritten widersprachen die Mitglieder jeglichen Vorgaben und Erwartungen der Feuerwehr“, schreibt er.

Nutzung wird in Rechnung gestellt

„Wir werden diese Nutzung des Feuerwehrfahrzeuges für private Zwecke den Nutzern vollständig in Rechnung stellen“, erklärte dazu der Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Rüdiger Nodorp.

In dem persönlichen Gespräch mit den beteiligten Feuerwehrmitgliedern hätten sie sich über die Folgen ihres Fehlverhaltens für die gesamte Feuerwehr erschüttert gezeigt. Sie seien reumütig und bitten um Entschuldigung für die Folgen ihres Handelns. Darüber hinaus werden sie Arbeitsstunden für soziale Projekte in der Stadt Verden über den Feuerwehrdienst hinaus leisten.

Rubriklistenbild: © pixabay