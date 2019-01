Geschoss aus Eis

Platten fallen von Lkw-Plane auf A27

+ Mit voller Wucht traf die herabstürzende Eisplatte die Frontscheibe des BMW. Foto: polizei

Landkreis - Auf den Planen von Lkws und Anhängern können sich durch Regen und Schneefall große Wassermengen sammeln. In Winternächten mit Minusgraden bilden sich Eisplatten, die zu gefährlichen Geschossen werden. Wiederholt ist es in den vergangenen Tagen auf der A27, in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor der Anschlussstelle Langwedel, deswegen zu schweren Zwischenfällen gekommen, teilt die Polizei mit.