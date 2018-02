Geschichten mit Herz, Humor und Können zum Klingen gebracht

Verden - Gespannte Stimmung herrschte am Sonntagnachmittag im Deutschen Pferdemuseum am Holzmarkt, wo zum Abschluss der Sonderausstellung „Von Tiermärchen und Märchentieren“ die musikalische Lesung von „Kattenhorns Pferd“ auf dem Programm stand.

In der Veranstaltung brachte der Schauspieler und Sprecher Lorenz Meyboden den besonderen, typisch norddeutschen Ton der Geschichten mit Herz und Humor zum Klingen und gab sämtlichen Charakteren eine ganz eigene, besondere Stimme.

Musikalisch flankiert und begleitet wurde die Lesung von Benny Grenz am Piano sowie von Bernd Schlott auf der Klarinette und auf der Mundharmonika. Das vielseitige Timbre der Stimme von Meyboden und die musikalische Untermalung nahmen die Zuhörer so gefangen, dass sie vermutlich sogar gehört hätten, wenn eine Stecknadel zu Boden gefallen wäre, so spannend waren die Geschichten rund um das sprechende Pferd des Bauern Kattenhorn. Es ist eine Figur, die der Maler Fritz Overbeck Anfang vergangenen Jahrhunderts für seinen kleinen Sohn Fritz Theodor erfunden haben soll.

Humorvoller Ton

Und Overbeck hatte sich eine Fülle von Geschichten über das Pferd ausgedacht, das sprechen kann und viele Abenteuer erlebt. Beispielsweise fährt es zum Schützenfest nach Osterholz oder läuft im November mit seinen Freunden Laterne, was den Vierbeiner natürlich sehr menschlich macht.

Den dereinst vom Autor beabsichtigen liebevoll-humorvollen Ton in diesen Geschichten haben die drei Künstler perfekt getroffen und im DPM mit Herz, Humor und Können gleichsam zum Klingen gebracht.

nie