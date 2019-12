Abserviert: Keine Chance für knauserige Suppenkasper

Die Causa Bockwurst

+ © Niemann Locker bleiben: Moni Bornscheuer bietet täglich ihre Suppe auf dem Verdener Weihnachtsmarkt an - und hat einiges zu erzählen. © Niemann

Geschichten, die das Leben schreibt, die liegen buchstäblich auf der Straße. Wer in diesen Tagen Besonderes und Besonderheiten erleben will, der braucht nur auf den Weihnachtsmarkt in Verden zu gehen – und sich mit Moni zu unterhalten.