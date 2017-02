300 Euro Strafe für 71-jährigen Dieb

Der Legende nach soll der Steinerne Mann kurz vorm Steckenbleiben gerufen haben: „Wenn ich lüge, soll mich der Teufel holen.“ Ein Rentner vergriff sich zwar nicht am Kirchenschatz, aber an der Kasse.

Verden - Von Wiebke Bruns. Die Geschichte vom Steinernen Mann, der sich einst am Kirchenschatz des Verdener Doms vergriffen haben soll, hätte sich ein Angeklagter (71) aus Verden besser zur Warnung dienen lassen sollen. Der Rentner hatte sich an einer eingemauerten Kasse des Doms zu schaffen gemacht und war wie einst der Steinerne Mann von Kirchendienern ertappt worden.

Der Angeklagte machte in dem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Verden von seinem Schweigerecht Gebrauch, doch das fiel ihm schwer. „Das ist ein Panzerschloss, das bekommt man nicht so einfach auf“, warf er ein. Gemeint war die Wandkasse. Diese versuchte er unerlaubt zu öffnen. „Interessant, dass Sie das wissen“, staunte der Staatsanwalt. „Ich war acht Jahre im Gefängnis, da weiß man das“, erwiderte der Rentner. Damals lebte der aus Neuenkirchen (Kreis Osterholz) stammende Mann noch in Berlin.

„Angeklagter, Sie reden sich um Kopf und Kragen“, gab der Jurist dem 71-Jährigen auf einen weiteren Einwand zu bedenken. Der Rentner winkte gelassen ab. Gerichtserfahren ist er schließlich. 1969 das erste Mal verurteilt, erwartet ihn nach diesem Prozess der 15. Eintrag im Bundeszentralregister.

Berufung verworfen

Die 12. Kleine Strafkammer hat die Berufung des Angeklagten am Ende verworfen. Die Verurteilung des Verdener Amtsgerichts zu 300 Euro Geldstrafe wegen versuchten Diebstahls ließ der Rentner dann auch sogleich rechtskräftig werden.

Was war passiert? Nachdem es 2015 wiederholt zu Diebstählen gekommen war, hatten Mitarbeiter der Domgemeinde zunächst eine Überwachungskamera installiert. Die Küsterin habe den Angeklagten bei einem Diebstahl gefilmt, berichtete eine Pfarramtssekretärin in dem Berufungsverfahren. Als Beweismittel war das jedoch nicht verwendbar, drum legten sich die Mitarbeiter abwechselnd auf die Lauer.

An Wandkasse vergangen

+ Diese Kasse versuchte ein Dieb zu knacken. © Wiebke Bruns Am 27. Oktober 2015 hatte sich die Zeugin in bester Miss-Marple-Manier auf einer Empore des Doms positioniert. Der Angeklagte kam rein und setzte sich zunächst ins Kirchenschiff, schilderte die 51-Jährige. „Dann ging er zur Wandkasse. Ich konnte sehen, dass er kein Geld reingesteckt hat, sondern direkt beim Schloss beigegangen ist“, so die Zeugin. Als sie ihn ansprach sei er abgehauen. Im Kreuzgang des Domes konnte sie ihn stellen. Er habe die Tat geleugnet und sei gegangen. Die alarmierte Polizei konnte ihn am Bahnhof schnappen. Sein Weg zu einer gerechten Strafe führte als Erstes zurück in den Dom.

Dort wurde der Ganove, scheinbar noch von der alten Schule, von den Polizisten durchsucht. „Er hatte zirka 50 Schlüssel, einen Dietrich, mehrere Schraubendreher, gebogenen Draht und ein verbogenes Messer dabei“, berichtete die Zeugin in dem Prozess. „Der ganze Tisch lag voll, aber ein passender Schlüssel für die Wandkasse war nicht dabei“, so die Pfarramtssekretärin.

Das irdische Urteil ist auf jeden Fall das kleinere Übel, wenn man sich an die Sage des Steinernen Mannes erinnert. Der hatte seine Tat bestritten und soll kurz bevor er auf seiner Flucht im Mauerwerk des Domes stecken blieb noch gerufen haben: „Wenn ich lüge, soll mich der Teufel holen.“ Dann doch lieber die Verdener Justiz.