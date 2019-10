Geschenke von der Stadttombola

Da kam Freude auf: Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins zu Verden, kam mit Claudia Bergmann, Organisatorin der Stadttombola, ins Hotel Höltje, um den Erlös aus der Verdener Lotterie zu verteilen. So gab es nur strahlende Gesichter.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – Die Verteilung des Gewinns aus der Verdener Stadttombola ist schon gute Tradition: Wie seit vielen Jahren üblich, hatten zuvor erneut Verdener Vereine, Kirchen, Institutionen und Verbände einen Antrag auf eine finanzielle Zuwendung gestellt, um ihre jeweiligen Angebote zu unterstützen.

Doch bevor es ans Verteilen ging, ließ Nienaber noch einmal kurz die letzte Stadttombola Revue passieren, die, so sagte er, zwar einigermaßen gut gelaufen sei, nichtsdestotrotz die Erwartungen des Gewerbevereins nicht ganz erfüllt habe. „Der alten Tradition und dem Anspruch, Gutes zu tun, werden wir aber auch in Zukunft folgen“, sagte Nienaber. So soll es auch in diesem Sinne im nächsten Jahr noch weitergehen.

Danach kamen die insgesamt 23 Nutznießer der Tombola zu Wort, um über den jeweils individuellen Verwendungszweck der Zuwendung zu informieren. So berichtete Dr. Dorothea Blume, Leiterin des Domgymnasiums, dass die Finanzspritze der Historischen Bibliothek diene und als Druckkostenzuschuss für das Buch „Die Bibliothek des Verdener Bürgermeisters Pfannkuche“ verwendet werde. In dem Buch, das erst im Herbst erschienen ist, haben überwiegend Ehrenamtliche den Nachlass von Pfannkuche katalogisiert, der der Schule nach seinem Tod mehr als 2 000 Exemplare hinterlassen und verfügt hat, dass die Schenkung übersichtlich dargestellt werden sollte. Blume: „150 Jahre danach wurde der testamentarische Wille erfüllt.“

Auch die Familienwerkstatt im Landkreis Verden freut sich über finanzielle Unterstützung. Der Verein, der werdende und junge Eltern begleitet und betreut, wird das Geld in die Pflege der Webseite, in Flyer und in Seminare investieren. Die bedachten Sportvereine wie Verdener Ruderverein, Borsteler FC, Reitverein Aller-Weser oder BFC Verden sagten übereinstimmend aus, dass sie das gespendete Geld primär für die Jugendarbeit verwenden wollen. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft wird vom ihrem Geld die Transportkosten für die Weihnachtsaktion bestreiten. Die Frauenberatung Verden hat für 2020 eine Vortragsreihe ins Auge gefasst. Der Verein Trauerland – der im Übrigen ganz dringend neue Räume sucht – steckt das Geld in Arbeitsmaterialien und Personalkosten.