Geschenk noch kräftig aufgestockt

verden - Vier gemeinnützige Vereine konnten sich jetzt über eine Spende zur Unterstützung ihrer Arbeit freuen. Unter dem Motto „Frauen für Frauen“ unterstützt der Zonta Club schon seit Jahren Projekte, die Frauen und Mädchen auf verschiedensten Ebenen fördern. Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens und des 100-jährigen Jubiläums von Zonta International hatten der Verdener Club und sein gemeinnütziger Verein „Freunde von Zonta International e. V.“ mit Sitz in Verden Fördergelder in Höhe von 5 000 Euro ausgeschrieben.

„Vier Vereine aus dem Landkreis Verden haben sich auf diese Ausschreibung beworben und nach eingehender Beratung der Jury erhalten auch alle Bewerber Spenden in unterschiedlicher Höhe“, so Carola Schäfer, Präsidentin des Clubs Verden. Im Rahmen der Kinobenefizveranstaltung übergab sie gemeinsam mit Susanne Eidinger, Vorsitzende des Vereins „Freunde von Zonta International“, die Spenden im Cine City.

1500 Euro bekam die Oberschule Verden für ihr Schulprojekt „100 Jahre Frauenwahlrecht/Anita Augspurg“. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Filme, Erklär-Videos und szenische Darstellungen zu den Themenbereichen „Frauenrechte sind Menschenrechte“, „Frauenwahlrecht weltweit“, „Geschichte des Frauenwahlrechts in Deutschland“, „Das Leben Anita Augspurg“, „Kindheit Augspurgs in Verden“, „Was ist Feminismus?“ und zu der „MeToo-Debatte“. Die Filme werden am Sonnabend, 19. Januar 2019, anlässlich der Feier 100 Jahre Frauenwahlrecht im Rathaus vorgestellt.

Über 3500 Euro kann sich auch der Verein „Verden hilft“ für sein Projekt „Oase für Migrantinnen“ freuen. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft organisiert. Frauen unterschiedlichster Nationen, unterschiedlichster kultureller Hintergründe und unterschiedlichster Bildungsstände treffen sich zu einem interessierten Austausch.

Die deutsche Kultur, das deutsche Frauenwahlrecht, deutsche „Selbstverständlichkeiten“ im täglichen Umgang miteinander und die Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins stehen bei den Treffen im Vordergrund. Das Projekt ist zunächst für ein Jahr geplant und soll durch eine kontinuierliche Honorarkraft betreut werden, da der Aufwand rein ehrenamtliches Engagement übersteigt.

Weitere 1200 Euro bekam der „Lebensraum Diakonie – Beratungsstelle für Verden für einen mehrteiligen Selbstbehauptungs- und Verteidigungskurs für Frauen in unterschiedlichen persönlichen Problemlagen. Die teilnehmenden Frauen erhalten ALG II oder nur eine kleine Rente.

800 Euro schließlich erhielt der Förderverein der HSG (Handballspielgemeinschaft) Verden-Aller für die Unterstützung von Mädchen für die Projekte „Kinder stark machen“, „Alkoholfrei Sport genießen“ und Gesundheitsprävention mit Informationen zur Ernährung für die sportliche Entwicklung.

„Bei der Aufzählung der zugesprochenen Summen fällt sofort auf, dass die Beträge in der Summe mehr als die versprochenen 5 000 Euro ergeben“, so Carola Schäfer nach der Übergabe der Spenden. Da alle eingereichten Bewerbungen die Jury überzeugt hätten, und sich ein Jurymitglied spontan entschied, selbst noch 2 000 Euro zusätzlich zu spenden, freue sie sich, gemeinsam mit Susanne Eidinger insgesamt die stattliche Summe von 7 000 Euro übergeben zu können. - ahk