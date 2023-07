Geschäftsideen von Verdener Wallgymnaisasten: Nachhaltige Kuscheltiere, neue Zahnbürsten

Wollen die Lebensmittelverschwendung eindämmen: Mina Lindhorst, Nicole Arnhold und Sophia Rick. © Haubrock-Kriedel

Verden – Die einen ersannen ein Konzept gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln, die nächsten wollen ausrangierten Stoßstangen einen zweiten Lebenszyklus in Form von Fahrradständern bescheren. Im Januar startete am Gymnasium am Wall das von der Privaten Hochschule Göttingen entwickelte Projekt Sustainable Entrepreneurship Education (SEE). Im Rahmen dieses Projektes sollen die Schüler des Jahrgangs 11 ein eigenes nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln, Zielgruppen definieren, Partner finden und schließlich das nötige Handwerkszeug für die Gründung erlernen. In verschiedenen Workshops entwickelten die Jugendlichen ihre Geschäftsideen. Die Ergebnisse stellten sie jetzt Lehrern und Mitschülern vor.

Mina Lindhorst, Nicole Arnhold und Sophia Rick finden zum Beispiel, dass zu viel Essen weggeworfen wird. Ihre App „Taste not Waste“ soll Abhilfe schaffen. Sie soll ermöglichen, unkompliziert von Restaurants, Bäckereien, Cafés und Supermärkten Speisen zu kaufen, die sonst in den Mülleimer gewandert wären.

Die Erfinder von „Bikeonomic“ möchten gebrauchte Stoßstangen als Fahrradständer wiederverwerten. „Natural Love“ ist der Name einer nachhaltigen Dating App. Sie soll Menschen zusammenführen, die sich für die Umwelt interessieren. Der besondere Clou: Für jedes Paar, das sich durch die App findet, wird ein Baum gepflanzt. Auch Ideen für soziale Projekte sollen durch die App verbreitet werden.

„Restitch – kuschelig und nachhaltig“ ist der Slogan, den sich Tabitha Ratzel, Sophia Toaspern, Angelina Nuss, Maria Köskeroglu, Charlene Beckmann und Pia Jerzyk für ihr Unternehmen überlegt haben. „Jährlich landen 92 Millionen Tonnen Stoffe als Abfall in der Wüste“, erzählen sie. Sie sollen stattdessen zu Kuscheltieren verarbeitet werden. Einen niedlichen Prototyp haben die Schülerinnen schon gefertigt.

Auch viele alte Autoreifen landen als Müll in Afrika und belasten die Umwelt. Man könnte aus ihnen Sohlen für Schuhe fertigen, überlegte sich eine Gruppe, dies könne in Behindertenwerkstätten bei vernünftiger Bezahlung geschehen. Eine weitere Idee für alte Autoreifen hatte eine andere Gruppe. Aus den Schläuchen können Riemen für Sandalen gefertigt werden.

Robin Fröhling, Adem Deniz und Jan Renke haben sich mit Zahnbürsten beschäftigt. „Die Zahnbürsten, die jährlich weggeworfen werden, verursachen 2200 Tonnen Plastikmüll“, weiß Adem. Die Lösung sind auswechselbare Köpfe. Jede Stelle im Gebiss kann so optimal gereinigt werden und der Stiel kann länger verwendet werden.

Biologisch abbaubare Mähnengummis für Pferde aus Maissstärke und recyclete Fischernetze, die anstatt Folie zum Wickeln von Paletten benutzt werden, sind zwei weitere ungewöhnliche Ideen, die durchaus praktikabel erscheinen.

Nah am Schulalltag blieben Laura Brecht, Tom Preuß und Janne Jacobsen. Das Trio entwickelte eine Kollektion nachhaltiger Schuluniformen für das GaW. „Das soll für mehr Gleichheit an der Schule sorgen und ein Gegenpol zur fast Fashion sein“, sagen die Jungunternehmer.

Der Gang ins Fitnessstudio inspirierte Jonah Lovell, Lars Kühn und Mathis-Ole Niemann zu ihrer Idee. Sie stellten den Prototyp des Bechers „SupShaker“ vor. Er enthält im Deckel mehrere Fächer, in die man bereits zuhause die Supplements für das Getränk einfüllen kann. Der Becher ist zudem magnetisch und kann daher am Fitnessgerät befestigt werden.

Melissa Heim vom SEE-Team war begeistert von den vielen tollen Ideen. „Ich bin wirklich total beeindruckt. Wir bieten den Schülern daher an, sie bei der Gründung ihrer Firmen zu begleiten“, so Heim. ahk

Tabitha Ratzel, Sophia Toaspern, Angelina Nuss, Maria Köskeroglu, Charlene Beckmann und Pia Jerzyk präsentieren den Prototyp ihres nachhaltigen Kuscheltieres. © Haubrock-Kriedel, Antje

Jonah Lovell, Lars Kühn und Mathis-Ole Niemann stellten den Prototyp des Bechers „SupShaker“ vor. © Haubrock-Kriedel, Antje