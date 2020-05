Gerichtssaal in Corona-Dimension: Erste Strafsitzung des Landgerichts in der Verdener Stadthalle

Sicherer Abstand

+ © Bruns Vor der Bühne besetzte das Gericht seinen Tisch zur ersten Sitzung in der Verdener Stadthalle. © Bruns

Verden - „Trotz Acrylglasscheiben sind die Mindestabstände zu wahren“, hatte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann noch vergangene Woche in einem Strafprozess am Landgericht Verden betont. Aber selbst im großen Schwurgerichtssaal war das nur schwer möglich. Gestern führte er wieder den Vorsitz, diesmal in der ersten Strafsitzung des Landgerichts in der Verdener Stadthalle. Da waren dann nicht mal mehr die Scheiben nötig. So viel Platz ist in der Halle.