Ulf Squarra zeigt seine besonderen Bilder in der Kreissparkasse Verden

Verden - Abstrakte Kunst sorgt für ordentlich Farbe in der Kreissparkasse an der Ostertorstraße. Die Bilder stammen von Ulf Squarra aus Kirchlinteln, der mit der sogenannten Rakel- und Spachteltechnik arbeitet.

Ein Exponat wurde eigens für die Ausstellung in der Bank geschaffen, und zwar passend zu den Reichtümern, die dort verwahrt werden, mit Blattgold und Marmorpulver. Mit dem Steinpulver versuchte sich der gebürtige Quedlinburger in einer neuen Technik, wobei die Marmorschicht mit einem Heißluftfön getrocknet wird und überall Risse wie ein ausgetrocknetes Flussbett bekommt.

Das Malen mit einer Rakel wurde von Gerhard Richter geprägt und dieser dient dem Kirchlintelner als ein großes Vorbild. „Den Pinsel nehme ich nur zum Grundieren“, erklärte Squarra seine Technik. Das wichtigste Werkzeug ist die Rakel, die häufig vom Künstler selber gefertigt wird, um den individuellen Ansprüchen am besten zu genügen. Denn beim Rakeln wird mittels eines Abstreichholzes oder eines Kratzeisens die Farbe, die auf mehreren Schichten auf der Leinwand oder ähnlichem aufgetragen wurde, über das Werk gezogen und gekratzt. Dabei wird die Farbe teilweise wieder abgetragen, tieferliegende Farbschichten kommen wieder zum Vorschein.

Meistens ist es Zufall, welche Gestalt das Kunstwerk bekommen wird, aber der Künstler kann hinsichtlich der Schichtintensität und Farbauswahl Einfluss nehmen.

„Frei sein bei der Entfaltung ihrer Fantasie“

Zurzeit arbeitet Squarra vorwiegend mit Acryl, aber er plant, auch mit Ölfarben die Rakel über die Leinwand zu ziehen. „Die Ölfarben Brauchen allerdings viel länger zum Trocknen“, so Squarra und deswegen könnte ein Bild dann auch über mehrere Tage entstehen.

Seine Gemälde hätten grundsätzlich keine Titel. „Die Betrachter sollen frei sein bei der Entfaltung ihrer Fantasie“, erklärt der Künstler sein Vorgehen. So sind die 20 Exponate in der Kassenhalle auch namenlos, aber er habe schon viele interessante Vorschläge von Besuchern gehört. Einmal sei ein Avatar aus dem bekannten Fantasyfilm entdeckt worden und ein anderes Mal ein Vogel in Begleitung eines Mädchens. „Der Fantasie der Anhänger des Abstrakten sind eben keine Grenzen gesetzt“, so Squarra. „Eigentlich vergnüge ich mich sogar damit, was teilweise in meine Bilder hineininterpretiert wird“, gesteht er weiter.

Ein Vergnügen könnte auch für die Kunstinteressierten sein, eines seiner Werke zu erwerben, ohne dabei gleich einen Kredit bei der Sparkasse nehmen zu müssen. Denn die Werke von Squarra sind weitaus günstiger als die des großen Meisters Richter, die bereits mit dem Rekordwert von 41 Millionen Euro versteigert worden sind.

Weitere Ausstellungen hat Squarra zurzeit in der Arztpraxis Mix und Adolf und im Restaurant La Piazza.

„Bei uns können Interessierte die Kunstwerke noch bis 27.4. während der normalen Öffnungszeiten bewundern“, sagte Andrea Bettin von der Kreissparkasse Verden.

