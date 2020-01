Verdener Einzelhändler ziehen gemischte Weihnachtsbilanz

Verden - Die Geschenke sind längst alle ausgepackt, die Deko auf den Dachboden geräumt und die festliche Beleuchtung abgehängt: Weihnachten ist vorbei. Ob jeder mit dem, was ihm Santa Claus am Heiligen Abend gebracht hat, zufrieden ist, muss er selbst entscheiden. Die Inhaber verschiedener Verdener Geschäfte ziehen jedenfalls eine eher gemischte Bilanz nach dem Weihnachtsfest. Ein Großteil von ihnen ist zwar mit den Verkaufszahlen insgesamt zufrieden, einige sagen aber, dass da noch Luft nach oben ist.

„Früher lief der Weihnachtsverkauf über Wochen hinweg, sprich es war zwar stetig Kundenverkehr, aber nie richtig voll“, berichtet Gudrun Heine, Inhaberin des gleichnamigen Buchladens an der Herrlichkeit 2. „Jetzt kommen alle auf einmal erst kurz vor Heiligabend. Am Montag war es hier proppevoll.“

Im Großen und Ganzen ist Heine zufrieden mit den Verkaufszahlen. „Es hätte aber durchaus mehr sein können“, fügt sie abschließend hinzu. Aktuell gibt es im Laden noch einen Rabatttisch mit verschiedenen „Inventurschätzchen“. „Das sind Bücher, die aufgrund eines kleinen Mangels oder beispielsweise ihres Alters nicht mehr unter das Preisbindungsgesetz fallen und somit günstiger angeboten werden können“, erklärt Heine.

+ Gudrun Heine ist die Ladeninhaberin des gleichnamigen Verdener Buchladens. © Lisa Hustedt

„Wir sind mit unserem Weihnachtsverkauf zufrieden“, so Maria Mahnke, Inhaberin der Buchhandlung Mahnke an der Großen Straße 108. Auch bei ihr sei am Montag am meisten Kundenverkehr gewesen. „Besonders freue ich mich auf den Schnäppchenmarkt des Kaufmännischen Vereins im Februar, bei dem wir wieder mitmachen“, sagt Mahnke mit Blick auf die nächsten Monate und hofft auf viele Besucher während der Rabatt-Aktion. Innerhalb der nächsten vier Wochen solle außerdem der erste offizielle Internetauftritt der Buchhandlung unter www.mahnke-buch.de online gehen.

Maria Mahnke © Lisa Hustedt

Außerordentlich zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft ist Ilja Bohrmann, Inhaber des gleichnamigen Eisenwarengeschäfts an der Großen Straße 99. „Insbesondere Haushalts- und Schneidwaren sowie Geschenkartikel haben sich gut verkauft dieses Jahr“, so Bohrmann.

Eine zufriedenstellende Bilanz zieht Petra Maaß, Leiterin der engbers-Filiale an der Großen Straße 75. „Gerade an den Adventssamstagen lief das Geschäft sehr gut.“ Was sie allerdings überraschte, war, dass viele der Kunden an diesen Tagen scheinbar nichts von den längeren Öffnungszeiten wussten. Maaß: „Ich kann gar nicht genau sagen, wann am meisten Leute da waren. Eigentlich wurde es immer abends, wenn auch der Weihnachtsmarkt aufhatte, so richtig voll.“

+ Heike Rieger (l.) und Petra Maaß arbeiten seit 2005 zusammen in der engbers-Filiale in Verden. © Lisa Hustedt

Trotz aktueller Rabattaktionen – wegen des Umbaus des Geschäfts – laufe der Verkauf von Winterbekleidung nicht ganz so gut. „Das, was wir noch haben, ist zwar überschaubar, aber man merkt definitiv, dass der Verdener sehr wetteraffin ist. Sobald ein Regentropfen fällt, ist die Stadt wie leer gefegt“, so Maaß.

Keinen Strich durch die Rechnung hat das Wetter der Kolossa-Filiale an der Großen Straße 86 gemacht. „Wir haben ein mega Weihnachtsgeschäft gemacht“, strahlt Jens Zimmermann, Leiter des Modehauses. Grund sei, dass viele Leute heutzutage mehr Geld für Geschenke ausgeben. „Gerade Frauen beispielsweise greifen nicht mehr nur zum Schlips für ihre Männer, sondern eben auch mal zum Sakko“, so Zimmermann.

Befragten bedauern Leerstand in der Innenstadt

Trotz unterschiedlich positiver Bilanzen während der Festtage, bedauern fast alle Befragten die aktuellen Leerstände in der Verdener Innenstadt.