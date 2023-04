Gemeinsamer Einsatz für die Special Olympics in Verden

Viele Helfer und Vertreter von Verbänden beteiligen sich am Host Town Committee in Verden. © Stadt Verden

Das Host Town Committee plant Programm für die armenische Delegation

Verden – Vor den Starts bei den Special Olympics in Berlin erwartet die Stadt Verden die Athleten aus Armenien in der Allerstadt. Sie kommen im Rahmen des Host Town Programs der World Games. „Seit letztem Jahr wissen wir, dass wir Host Town sein werden. Wir sind dadurch Teil eines einmaligen Ereignisses: Die Weltspiele in Berlin! Bei uns vor Ort dieses deutschlandweite Event zu feiern, ist etwas ganz Besonderes“, sind Ilaria Massari, Annika Marklein und Birte Ruprecht von der Koordinierungsstelle Inklusion, Integration und Prävention der Stadt Verden schon jetzt begeistert.

Vom 12. bis zum 15. Juni werden vier armenische Sportler und ihr Team von Trainern und Begleitern in Verden zu Gast sein. So ist der Plan. Es gehe bei dem viertägigen Aufenthalt darum, im Vorfeld der Spiele bereits Land und Leute kennen zu lernen, zu trainieren und erst einmal im Gastland anzukommen, berichten die Vertreterinnen der Stadt. „Man darf auch nicht vergessen, dass die Athletinnen aus unterschiedlichen Teilen Armeniens kommen und sich zum Teil untereinander noch nicht kennen. Das Host Town Program ist also auch eine Gelegenheit, um als Gruppe zusammen zu wachsen“, erläutert Birte Ruprecht.

Doch nicht nur für die Gäste ist das Projekt eine Chance: „Die Stadt Verden hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Kooperationen und Vernetzungen zwischen den Bereichen Sport und Inklusion anzustoßen und zu ermöglichen“, erklärt eine aktuelle Pressemitteilung aus dem Rathaus. Bereits im September habe sich das Host Town Committee Verden gegründet, um den Aufenthalt der armenischen Delegation vorzubereiten.

„Wir sind sehr froh darüber, dass sich so viele engagierte Menschen bei der Planung und Umsetzung beteiligen“, berichtet Annika Marklein. Das Committee bestehe aus etwa 20 Personen, die haupt- oder ehrenamtlich im Sport oder im Bereich Inklusion tätig sind oder als Privatpersonen ihr Know-how einbringen.

Laura Beermann und Emilia Kelle, zwei Schülerinnen der Likedeeler Schule, beraten die Gruppe mit ihren Erfahrungen als Athletinnen bei Special Olympics. Mit dem Kreissportbund, der Arbeitsgemeinschaft Verdener Sportvereine und der Lebenshilfe im Landkreis Verden hat die Stadt weitere Kooperationspartnerinnen an ihrer Seite, die selbst tatkräftig die Umsetzung des Projektes aktiv mitgestalten. Sie würden zudem ihre speziellen Netzwerke nutzen, um weitere Mitstreiter für das Host Town Program zu gewinnen. Auch der Behindertensportverein Verden, die HSG Verden-Aller, der Arbeitskreis Down-Syndrom, der DRK-Kreisverband, der SoVD Verden und der Behindertenbeauftragte der Stadt Verden sind im Host Town Committee aktiv. Mit ihrer Expertise, ihren Ressourcen, wertvollem Input und vielfältigen Ideen bringen sie sich in diesen spannenden Prozess ein.

Gemeinsam haben die beteiligten bereits ein vielfältiges Programm entwickelt. So gestaltet die Schülerfirma der Oberschule Verden eine inklusive Stadtrallye für die armenische Delegation und für Schüler der Likedeeler Schule. Auch ein gemeinsames Training mit den Athleten in unterschiedlichsten Disziplinen ist geplant.

Ein Höhepunkt der vier Tage, so hoffen die Organisatoren, wird der öffentliche Fackellauf mit den armenischen Athleten am 13. Juni sein, bei dem alle interessierten Verdener dabei sein können. Das ganze soll dann seinen Höhepunkt in einem „Sport, Spiel und Spaß“-Fest im Verdener Allerpark finden. Abgerundet wird der Besuch mit einer Kutschfahrt nach Eissel, damit alle Beteiligten auf dem Gelände des Behindertensportvereins ein Grillfest feiern können.

Für Fragen, Anregungen oder bei Interesse an einem Engagement im Rahmen des Verdener Host Town Program steht Birte Ruprecht als Ansprechperson telefonisch unter 04231/12453 oder per E-Mail an birte.ruprecht@verden.de zur Verfügung. kle