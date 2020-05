Gelungener Start des Magic Parks - Großteil der Attraktionen geöffnet

Eindringlicher Appell an Besucher

+ © Lisa Hustedt Mit weit geöffneten Toren begrüßt der Ritter Rost Magic Park Verden seit gestern wieder seine Besucher. © Lisa Hustedt

Verden - Von Lisa Hustedt . Endlich ist es soweit: Nach vielen langen und vor allem ungewissen Wochen, darf der Ritter Rost Magic Park in Verden wieder seine Tore für Groß und Klein öffnen. Seit März musste die Anlage, so wie alle anderen Freizeitparks auch, aufgrund der Corona-Pandemie schließen. Jetzt hallen seit gestern wieder fröhliche Kinderrufe durch den Park, und der Geschichtenerzähler der Märchenstraße kann erneut in Dauerschleife von den Märchen der Gebrüder Grimm berichten.