Kreissparkasse Verden: Geldautomaten im Pavillon

Von: Heinrich Kracke

Hohen Schaden auch am Gebäude hatte beispielsweise die Automatensprengung kurz vor dem Jahreswechsel bei Kaufland in Dauelsen verursacht. © Klee

Nach mehreren gesprengten Geldautomaten will die Kreissparkasse Verden ihre Strategie ändern. Die Geräte sollen künftig fern ab von Gebäuden aufgestellt werden.

Verden/Achim – Die nächtliche Schließung der Geschäftsstellen mit Geldautomaten war das eine, aber die Kreissparkasse reagiert noch deutlich intensiver auf die Sprengungen der vergangenen Jahre. Allein in den zurückliegenden acht Monaten waren kreisweit drei dieser Auszahlungsgeräte der Bank Schauplätze von massiven Detonationen. „Wir haben zwar in einer ersten Reaktion Geldautomaten außer Betrieb genommen, aber wir denken keineswegs über einen Rückzug von diesen Standorten nach“, sagt auf Nachfrage Sparkassen-Vorstand Matthias Knak. Das Institut aktualisiere halt das Konzept.

Bei der jüngsten Sprengung in Achim, diesmal hatte es die Commerzbank getroffen, war eigens Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens an den Ort des Geschehens gereist. Ultimativ forderte sie von den Banken Verbesserungen bei der Sicherheit. „Wenn die erforderlichen Maßnahmen nicht freiwillig getroffen werden, brauchen wir gesetzliche Verpflichtungen“, sagte sie. Bis April, so die Forderung Behrens’, sollen der Innenministerkonferenz klare Maßnahmen vorliegen. Von Farbkartuschen, die bei der Sprengung explodieren und das Geld unbrauchbar machen, bis zu Klebstoffen mit derselben Wirkung war schon die Rede. Beobachter schätzen die Wirkung gering ein. „In einigen Staaten, vorrangig im Ostblock, wird das Geld gewaschen und als normales Zahlungsmittel weiterverwendet“, heißt es bereits.

Eine Diskussion, auf die sich Knak nicht einlassen will. „Ich kann nur so viel sagen, wir befinden uns bei der Sicherheitstechnik auf dem neuesten Stand.“ Als beispielsweise die Detonation unter Benutzung von Gas-Sprengkörpern erfolgte, habe man sogleich Gaswarngeräte installiert. Zu den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen wolle und könne er sich nicht äußern.

Gleichzeitig feilt die Kreissparkasse an einem Konzept für Geldautomaten-Standorte. „Wir haben ja nun nachdrücklich feststellen müssen, es trifft die Stationen im Einzugsbereich der Autobahn-Auffahrten.“ Zunächst gehe es darum, die in Automaten-Nähe wohnenden Menschen zu schützen. „Deshalb haben wir beispielsweise das Gerät an der Carl-Hesse-Straße in Verden außer Betrieb genommen“, so Knak. Auffällig sichtbar ist es mit einer Platte verschlossen. Das heiße aber nicht, die Sparkasse werde sich aus diesem Quartier zurückziehen. „Der Automat wurde gut angenommen, das wollen wir nicht ignorieren.“

Die neue Zauberformel heiße „Automaten-Pavillon“. Ein eigenes kleines Gebäude, etwas kleiner dimensioniert als jenes beispielsweise am Berliner Ring in Verden, und weit weg von jeder weiteren Bebauung, das sei es, so Knak, was er sich vorstelle. Zumal sich eine weitere Entwicklung eingestellt habe. Einkaufsmärkte, häufig genug Standorte auch für einen Geldautomaten, beginnen damit, der Sparkasse die Automaten-Fläche aufzukündigen. „Das eine oder andere Schreiben ist schon bei uns eingegangen“, bestätigt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Erste Automaten seien bereits stillgelegt oder sogar schon abgeräumt. Klagen indes, der geneigte Kunde könne sich nicht mehr vor Ort mit Bargeld versorgen, schiebt Knak beiseite. „An nahezu jeder Supermarktkasse ist es möglich, beim Einkauf per Scheckkarte das Portemonnaie aufzufüllen.“

Für die Automaten-Pavillons kommen Standorte an den Stadtausfahrten in Frage. In Verden zusätzlich zur Carl-Hesse-Straße auch der Bereich Bremer oder Hamburger Straße. „Am besten auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten, ausreichend weit weg von den Gebäuden“, so Knak. Wunschstandorte habe man schon ins Auge gefasst, spruchreif sei es noch nicht.

Insgesamt stelle er in der Bevölkerung eine steigende Aufmerksamkeit bezüglich der Automaten-Sprengungen fest. „Wir haben viel Verständnis für unsere Maßnahmen gefunden, die wir nach einer Krisensitzung im Anschluss an die jüngste Sprengungsserie auf den Weg gebracht haben.“ Gefeit sei man in der Zukunft indes nicht davor. Auch angesichts der Erfolge der Polizei, Täter auf dem Weg zurück in die Niederlande zu fassen. „Das ähnelt sehr einer Hydra, hat es den Anschein. Schlägt man den Kopf ab, wachsen zwei nach.“