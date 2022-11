Gelbe Tonne in der Warteschleife

Bleiben dem Straßenbild zumindest für die nächsten vier Jahre erhalten: Die Gelben Säcke, hier in Verden. © Kracke

Im Landkreis Verden landen die Pläne für vier Jahre in der Schublade. Die Müllgebühr steigt voraussichtlich schon 2024.

Verden – Im Internet haben sie eine klare Meinung. Der Gelbe Sack, er muss im Landkreis Verden weg, dafür soll die Gelbe Tonne kommen. Jenseits der digitalen Welten mahlen die Mühlen nicht so schnell. Der Umweltausschuss des Landkreises sprach sich zumindest für die nächsten vier Jahre für eine Beibehaltung des aktuellen Abfuhrsystems aus. Und ob dann die Plastiktüten tatsächlich verschwinden, ist auch noch längst nicht beschlossene Sache. Gleichzeitig zeichnet sich weniger langfristig ein nächster Anstieg bei den Müllgebühren ab. Zwar könne der Preis im kommenden Jahr noch gehalten werden, sagte Henning Koröde vom Fachdienst Abfallwirtschaft, aber für die darauffolgende Periode sehe es anders aus. Eine der Ursachen: Eine deutliche Verteuerung der für den Bürger kostenlosen Sperrmüllabfuhr.

Aufgenommen hat die Kreisverwaltung die Internet-Abstimmung zur Gelben Tonne sehr wohl. 371 User sprachen sich für deren Einführung aus, niemand dagegen. Landrat Peter Bohlmann lehnte es allerdings ab, die Petition zu sehr in den Vordergrund zu stellen. „Sie ist mit Vorsicht zu genießen“, sagte er. Das Gros der Tausenden von Bürgern habe sich nicht geäußert. Insgesamt habe jedes System seine Vor- und Nachteile. Beim Gelben Sack sei das große Manko, dessen mangelhafte Reißsicherkeit, es sei seit zwei Jahren mit dem Einzug stärkerer Säcke vom Tisch, jedenfalls sei es zu deutlich weniger Beschwerden gekommen. Darüber hinaus erlaube der Gelbe Sack immer auch einen schnellen Blick auf den Inhalt. Es sei zumindest unkompliziert erkennbar, ob unerlaubt Restmüll entsorgt werde. Genau das sei ein Dauerthema. Bohlmann: „Die Mülltrennungs-Kompetenz der Bevölkerung ist nicht gestiegen.“ Deshalb stünde auch das privatwirtschaftliche Duale System hinter den Gelben Säcken. Für die Gelbe Tonne spräche indes, es könnte auch beispielsweise Metall der Wiederverwertung zugeführt werden.

Die Fraktionen reagierten zwiegespalten, sprachen sich letztendlich aber einstimmig zunächst für ein Beibehalten des Gelben Sacks aus. „In der SPD-Fraktion hat die eine Hälfte dafür, die andere dagegen argumentiert“, sagte etwa Gerard Dyck. Letztendlich habe aber die bessere Sichtbarkeit eines Fehlbefüllens und ein flexiblerer Umgang mit unterschiedlichen Verpackungsmengen den Ausschlag gegeben. „Generell müssen wir dafür sorgen, dass weniger Müll erzeugt wird“, gab Erich von Hofe (Grüne) zu Protokoll. Er tendiere in vier Jahren zur Gelben Tonne in zweiwöchiger Abfuhr, gleichzeitig müsse es möglich sein, ein Zuviel an Verpackungen auf den Abfallhöfen abzustellen. „Nicht dass da einiges in der Landschaft landet.“

Beim Restmüll sowie der Biotonne ist die Region gerade noch so einem Gebührenanstieg entkommen. Koröde verwies auf ein Defizit von 780000 Euro, das im nächsten Jahr zu Buche schlage. Gleichzeitig seien aber in den vergangenen beiden Jahren Überschüsse in genau dieser Höhe angehäuft. Davon könne im nächsten Jahr gezehrt werden. Auslöser für die kommende Unwucht sei unter anderem der Sperrmüll, der ohne zusätzliche Gebühren abgeholt wird. „Dessen Kosten haben sich verdoppelt“, so Koröde. Seien aktuell in diesem Jahr rund 2,5 Millionen Euro für die Abfuhr von Restmüll, Sperrmüll und Weihnachtsbäumen zu veranschlagen, so sei im nächsten Jahr mit 3,6 Millionen Euro zu rechnen. Und da diese Verträge langfristig geschlossen sind, steht für das Jahr 2024 das nächste Drehen an der Preisspirale in Aussicht.