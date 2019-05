Dog geht auf Konzertreise

Verden – In der Himmelfahrtswoche tourt der Kammerchor des Domgymnasiums Verden durch die Heideklöster. Am Montag, 27. Mai, werden sich die knapp 40 Sänger sowie die Chorleiterin Vanessa Galli und ihr Kollege Christian Bode direkt nach dem Unterricht am Fahrradständer der Schule treffen, um sich gemeinsam per Fahrrad zum ersten der insgesamt fünf Konzertorte zu begeben.

„Von Verden geht es zu dem 30 Kilometer entfernten Kloster Walsrode, dem ältesten der insgesamt sechs Frauenklöster in der Lüneburger Heide. Gegründet wurde es 986 nach Christus. Der Kammerchor ist stolz darauf, dass er um 19 Uhr sein extra für diese Konzerttour eingeübtes geistliches Programm erstmals in der Klosterkappelle in Walsrode singen darf“, heißt es in der Ankündigung des Domgymnasiums.

Der Kammerchor ist einer von insgesamt vier Chören der Schule. Er ist ein Auswahlchor in dem die Schüler singen, die sich bewusst dazu entschieden haben, in einer kleineren Gruppe etwas mehr gefordert und gefördert zu werden. Auf eine etwa 50-jährige Tradition blickt dieser Schulchor zurück, der seit seiner Gründung vom Musiklehrer Hans-Peter Farke nun in den Händen der dritten Chorleiterin, Vanessa Galli, ist. Diese hat die Leitung des Kammerchores vor zwei Jahren übernommen.

Zum Konzept dieses Klangkörpers gehört es, dass er sich nach Möglichkeit auf Konzertreisen begibt. Die letzte Reise, im März 2018, führte die Nachwuchssänger in die USA nach Illinois, wo der Chor im Rahmen des Gapp-Programms eine dreiwöchige musikalische Begegnungsreise unternahm und damit den Beginn einer Partnerschaft mit der North Grayslake Highschool gestaltete. Als neues Vorhaben für das laufende Jahr wünschten sich die Sänger ausdrücklich ein Konzertieren in der Region, also auch außerhalb der Schule. So entstand die Idee, eine Konzertreise durch die Heideklöster zu organisieren.

Die Anfragen dazu liefen ab September, und die letzten verbindlichen Zusagen der Äbtissinnen kamen Anfang 2019. Auch die Klosterkammer Hannover hat zugesagt, das Vorhaben der Heideklöster-Tour finanziell zu unterstützen. Darüber sowie über die Unterstützung der Äbtissinnen und Konventualinnen, die den Sängern einen exklusiven Einblick in das Klosterleben und die Klosterräume ermöglichen werden, freut sich der Chor. Ebenso, wie über die Möglichkeit, die Klöster zum Klingen zu bringen und ein Konzert in den altehrwürdigen Räumen aktiv gestalten zu dürfen und die Menschen mit ihrem Gesang zu erfreuen.

Von Walsrode geht es dann am Dienstag, 28. Mai, in das rund 60 Kilometer entfernte Kloster Wienhausen. Dort singt der Chor um 20 Uhr in der an das Kloster angrenzenden Kirche. Am nächsten Tag fährt der Kammerchor weiter nach Hankensbüttel und besucht erstmals den Schulchor des dortigen Gymnasiums, deren jetzige Chorleiterin einst Sängerin im Kammerchor des Domgymnasiums war. Ziel der Begegnung ist ein Kennenlernen und gemeinsames Proben sowie die Mitwirkung des heimischen Chores beim Konzert in der Klosterkirche Isenhagen am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr. Am Himmelfahrtstag konzertiert der Kammerchor um 18.30 Uhr in der Klosterkirche Ebstorf und den Abschluss der Konzerttour bildet der Auftritt in der Klosterkirche Medingen am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr.

Stilistische Vielfalt und die Begeisterung der Sänger sowohl für alte als auch neue Musik bilden ein ausgewogenes Chormusik-Programm von Tallis über Mendelssohn bis Nystedt, von Rameau über Fanny Hensel bis Jay Althouse und John Rutter.

Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos. Der Kammerchor bittet jedoch um eine Spende zur Finanzierung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Tour entstehen.