AWK in Verden: Geht‘s dem Pfleger gut, freut sich der Patient

Von: Katrin Preuß

Eine „schlagkräftige Truppe“: das Team der Pflegedirektion mit Sibylle Homeyer, Michel Hünken, Pflegedirektorin Christine Schrader (hinten), Martina Langemeier und Thomas Klapschus (v.l.). © Preuss

Anreize für Bewerber schaffen, die Zufriedenheit des Personals erhöhen, die Arbeitsabläufe den aktuellen Erfordernissen anpassen: Die Gründe für neue Pflegekonzepte im Krankenhaus sind vielfältig. Was sie beinhalten, stellte die Pflegedirektion der Aller-Weser-Klinik jetzt vor.

Verden – „Alte Zöpfe abschneiden, neue Wege gehen“, fasst Christine Schrader, Pflegedirektorin der Aller-Weser-Klinik (AWK), zusammen, was die neuen Pflegekonzepte der beiden Häuser in Achim und Verden ausmacht. Im Team mit Stellvertreterin Sibylle Homeyer, Martina Langemeier, Thomas Klapschus und Michel Hünken – „unsere schlagkräftige Truppe“ – hat Schrader einiges an Zeit aufgewendet, um Abläufe und Handgriffe in der Pflege auf den Prüfstand zu stellen, Dienstpläne zu bewerten, Personal anders einzuteilen, deren Aus- und Weiterbildung zu verbessern.

Hohe Arbeitsverdichtung

Das Ziel: die Arbeitswelt an die Realität mit ihren neuen Herausforderungen anzupassen. Immer mehr kranke Menschen, nicht zuletzt bedingt durch den demografischen Wandel, immer weniger Fachkräfte auch in der Pflege, Patienten, die nicht mehr bis zu ihrer Genesung im Krankenhaus bleiben, sondern nur in der hochakuten Phase, die eine intensive Betreuung erfordert: All das habe, so Christine Schrader, zu einer hohen Arbeitsverdichtung gesorgt.

Zwischen 7 500 und 8 000 Menschen werden, beide Häuser zusammengerechnet, pro Jahr in der AWK aufgenommen. 550 pflegende Kräfte sorgen sich auf den Stationen um deren Wohlergehen. Rund um die Uhr. In drei Schichten. An sieben Tagen in der Woche. Mit der Fertigstellung des Neubaus und dann 150 Betten in Verden werden weitere Mitarbeiter benötigt. Wer sich da als Arbeitgeber von der Konkurrenz abheben möchte, muss Anreize schaffen. Einerseits, um Mitarbeitende zu halten, andererseits, um für weitere Bewerber attraktiv zu sein.

Das kann Finanzielles sein, wie zum Beispiel eine „Einspring-Pauschale“ von zusätzlichen 150 Euro. Das ist der Anspruch auf 39 Tage Urlaub für die, die in drei Schichten tätig sind. Das können aber ebenso Strukturen sein, die zu einer Arbeitsentlastung führen.

Entlastung durch digitale Akten

Stichwort Digitalisierung. In Achim arbeiten die Stationen bereits seit vergangenem Oktober mit digitalen Patientenakten. Für das Personal zunächst eine große Umstellung. Jetzt, nach einem halben Jahr, werde die Möglichkeit, immer und von überall auf die Unterlagen zugreifen zu können, aber als „ein großer Gewinn“ betrachtet, so Michel Hünken. In Verden ist der Zugriff auf Krankengeschichte oder Medikation per PC auf dem mobilen Visitenwagen mit Inbetriebnahme des neuen Bettenhauses im August geplant. Die Daten im Rechner sollen auch die Dokumentation vereinfachen. Dauert es jetzt pro Patient fünf Minuten, die jeweiligen Vitalwerte von Hand in der Akte festzuhalten, braucht ein digitales Messgerät für die Übertragung von Blutdruck oder Herzfrequenz nur 72 Sekunden. „Wir wollen weg von Tätigkeiten, die uns von der Pflege abhalten“, betont Thomas Klapschus die Bedeutung der digitalen Akte.

Ein weiteres der neuen Konzepte sieht angepasste Dienstzeiten auf den Stationen vor. „Mittags passiert am allermeisten im Krankenhaus“, erklärt Christine Schrader. So ist es selbsterklärend, dann mehr Personal einzusetzen als zu anderen Tageszeiten. Um das zu erreichen, rückt die AWK von starren Schicht-Modellen ab.

Mit Plakaten und Bannern wirbt die AWK um Pflegefachkräfte. © Preuß

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, auch dafür gibt es ein Konzept. „Personalisierte Dienstzeiten“ nennt Christine Schrader dieses Modell mit Einsatzzeiten, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientieren.

Großen Raum bei der Neuordnung der Personalpolitik nimmt schließlich die Aus- und Weiterbildung ein.

Die klassischen Ausbildungen in der Kranken-, der Alten- und der Kinderkrankenpflege hat der Gesetzgeber zusammengefasst. Wer sie jetzt durchläuft, schließt sie als examinierte Pflegefachkraft ab, kann damit sowohl in einer Klinik als auch in einer Senioreneinrichtung arbeiten.

Ursprünglich habe die Politik damit eine gemeinsame grundständige Ausbildung mit anschließender Spezialisierung einführen wollen, erklärt Christine Schrader und fügt hinzu: „Die ist aber ausgeblieben.“

Die jetzt festgelegten Lehrinhalte gehen aber zulasten des praktischen Anteils. Und das merke man Auszubildenden leider an, so Martina Langemeier.

Duales Studium in Vorbereitung

Mit dem nächsten Schwung frischexaminierter Pflegefachkräfte starte die AWK daher ein Schulungsprogramm. An zwei Tagen im Monat erteilen klinikeigene Experten praxisnahen Unterricht, für mehr Handlungssicherheit bei den jungen Absolventen. Nach einem Jahr erhalten diese nicht nur ein Zertifikat, sondern auch eine vorzeitige Stufenerhöhung, sprich mehr Geld.

Für den Spätsommer plant die AWK außerdem eine Kooperation mit der Hochschule Bremen, um dann ein Duales Studium anbieten zu können. Theorie in Bremen, Praxis in den Häusern der AWK, gegen Vergütung in Form eines Stipendiums, so die Idee. Wer das Studium abschließt, erwirbt den Bachelor und ist gleichzeitig examinierte Pflegefachkraft. Die Absolventen, so der Gedanke, sollen dann bei Patienten mit vielschichtigen Krankheitsbildern zum Einsatz kommen.

„Hier bin ich richtig“, werden Besucher der AWK in Verden schon auf dem Parkplatz von großen Transparenten empfangen. Beworben werden damit allerdings nicht die medizischen Angebote des Krankenhauses. Die Kampagne richtet sich an Fachkräfte, die „Teil des Teams“ werden sollen.

Wobei das eine das andere bedingt. Wer sich am Arbeitsplatz Krankenhaus „richtig“ fühlt, der weiß auch mit Patienten „richtig“ umzugehen. So sollen die Konzepte dazu beitragen, dass sich alle gut behandelt fühlen in der AWK.

Einladung zum Info-Tag für Fachpersonal Pflegekräfte, die sich für einen Job in der Aller-Weser-Klinik interessieren, sind herzlich eingeladen zum Info-Tag am Freitag, 2. Juni, ab 15 Uhr. Dann besteht nicht nur die Gelegenheit, den Neubau bei einem Rundgang kennenzulernen. Im Gespräch mit den Abteilungsleitungen können auch offene Fragen zu Arbeit der jeweiligen Fachbereiche geklärt werden. Wer zu diesem Speed Dating der besonderen Art seine Examensurkunde mitbringt, erhalte, sollten sich beide Seiten einig sein, noch am selben Tag eine Einstellungszusage, so Pflegedirektorin Christine Schrader.