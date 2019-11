Jugendliche aus vier Ländern gestalten Volkstrauertags-Veranstaltung mit

Verden – In einer bewegenden Feierstunde mit Kranzniederlegungen durch Delegationen des Reservistenkreises Verden, des Schützenvereins und der Ortsfeuerwehr Verden haben am Vorabend zum Volkstrauertag die Menschen in der vollbesetzten Verdener St.-Johannis-Kirche den Gefallenen und zivilen Opfern beider Weltkriege und den Opfern von Flucht, Vertreibung und Rassenideologien gedacht.

Erstmals haben sich besonders die Teilnehmer der einwöchigen internationalen Jugendbegegnung von Jugendlichen aus Letovice, Zielona Gora, Saumur und vom Verdener Domgymnasium um die Gestaltung der traditionellen Veranstaltung gekümmert. „Wir gedenken allen Opfern von Krieg, Flucht und Vertreibung“, lautete die Botschaft, die sich als roter Faden durch sämtliche Redebeiträge während der Feierstunde zog. Der Posaunenchor Dörverden umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

In seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge drückte Landrat Peter Bohlmann seine Freude und die Anerkennung darüber aus, mit welchem Engagement sich die Jugendlichen an der Gestaltung der Feierstunde beteiligten. Lob, dem sich Hans-Jürgen Lange anschloss, der gemeinsam mit Gerd Depke, Teodora Wagenknecht, Harm Schmidt und Karl-Friedrich Boese, Bildungsreferent Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, den Austausch vorbereitet und begleitet hat.

+ Bei der Kranzniederlegung in der St.-Johannis-Kirche. © Niemann

„Ihr wart richtig gut“, sagte Lange an die Teilnehmer gewand. Deren Beiträge beruhten insbesondere auf Zeitzeugenberichten, waren aber auch von ihrer Dankbarkeit geprägt, dass sie, die Generation der Urgroßenkel, ohne Krieg und Not zu erleben aufwachsen durften. Um ihre ganz individuellen Gedanken und Gefühle auszudrücken, hatten die Jugendlichen außerdem Dialoge vorbereitet und einzeln vorgetragen. In diesen verdeutlichten sie unter anderem, was Frieden für sie bedeutet und wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, ihn dauerhaft zu sichern.

„Das, was geschehen ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, aber wir sind dankbar und froh, solche Zeiten nie erlebt zu haben“, hieß es sinngemäß in den Beiträgen der Teilnehmer aus Tschechien. Sie gingen auf den Frieden zwischen den Ländern und im Alltag ein. Es gelte, Konflikte lösen zu helfen und um länderübergreifenden Frieden unter Freunden, die einst Feinde waren.

Am Ende der Feierstunde war es still in der Kirche, ehe das Schlusswort eines sichtlich beeindruckten Landrats folgte.

Ein Besucher der Veranstaltung, der jedes Jahr an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt, zeigte sich beim Hinausgehen vom Gehörten sehr berührt: „Mir sind tatsächlich gleich mehrmals die Tränen gekommen. Das ist mir noch nie passiert. Und in mir klingt das Zitat von Richard von Weizsäcker nach, das Herr Lange gesprochen hat: ,Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.'“ nie