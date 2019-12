Gegner setzen Zeichen

Initiativen demonstrieren / Weitere Info-Veranstaltungen

+ Das rote Kreuz, Symbol der Gegner, wird bei der Demonstration in Scharnhorst noch mal hochgehalten. Fotos: bruns

Landkreis – Zehn Tage nachdem die Erde im Landkreis Verden drei Mal an einem Abend gebebt hatte, trafen sich am Sonnabendmorgen geschätzt 100 Menschen auf dem Flugplatz in Verden-Scharnhorst, um ein Zeichen zu setzen. Sie formatierten sich zu einem großen roten X. Dem Symbol im Landkreis Verden gegen die aktuelle Förderpraxis der Erdgasindustrie.