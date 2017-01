Türkischer Elternbund lädt zum Neujahrsfrühstück ein

Verden - Seit fast sieben Jahren setzt sich der Türkische Elternbund Verden (TEV) für Chancengleichheit an den Schulen und Förderung der Teilhabe ein. Jährliches Veranstaltungshighlight ist schon immer das vom Verein organisierte Neujahrsfrühstück.

In diesem Jahr traf man sich in den Räumen der Nicolaischule zum Essen und gegenseitigem Austausch. Wieder war die Resonanz groß, der Vorsitzende des TEV, Behçet Üzgün, konnte circa 150 Vereinsmitglieder und Gäste begrüßen, darunter auch Vertreter des Landkreises, der Stadt, des Dachverbandes FÖTEV, der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Verden (DITIB) sowie aus Schulen und Behörden.

„Wir merken besonders in den vergangenen zwei Jahren, dass wir von Eltern, aber auch von Schulen immer mehr als vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen werden“, so Üzgün in seiner Begrüßungsrede. Oft sei es gelungen, bei Konflikten in der Schule gemeinsam mit Eltern, Schulleitern und Lehrern eine Lösung zu finden. „Für den gesellschaftlichen Frieden wird es in Zukunft noch wichtiger sein, allen Kindern zu vermitteln, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind“, betonte Üzgün. Die größte Gefahr für Deutschland und Teile Europas in den kommenden Jahren sei der Rechtsradikalismus. Hoffnung gebe jedoch die Studie „Generation What“, vom November 2016, bei der europaweit 900 000 junge Menschen aus 35 europäischen Ländern befragt wurden. Demnach seien 75 Prozent der jungen Deutschen weltoffen, lehnen nationalistische Tendenzen ab und sehen die Zuwanderung als Bereicherung.

Im kommenden Jahr verstärkt einbringen

Als positive Nachrichten aus dem niedersächsischen Landtag bezeichnete Üzgün, dass das Fremdsprachenangebot an weiterführenden Schulen unter anderem um Türkisch, Arabisch, Polnisch und Russisch ergänzt werden soll, um Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache stärker zu fördern.

Üzgün stellte in Aussicht, dass sich der Verein im kommenden Jahr mit Unterstützung des Dachverbandes FÖTEV verstärkt in die Bereiche Elternmitwirkung, in den Schulen und bei Jugendprojekten einbringen werde. „Dazu werden wir mit den Schulen, Eltern und Behörden im Dialog bleiben“, so der Vorsitzende.

Im Anschluss an das Neujahrsfrühstück wurde den Gästen noch ein besonderes Konzert geboten. Faith Gürsoy und Halil-Ibrahim Çakir aus Bremen sowie Turan Vurgun aus Hamburg erfreuten die Gäste mit türkischer Kunstmusik, neben der Volksmusik einer der beiden Hauptzweige der türkischen Musik. Die Kunstmusik beinhaltet klassische Musikstücke, die von traditioneller osmanischer Hofmusik bis zu zeitgenössischen Stücken reichen. Das Trio spielte auf den drei traditionellen Musikinstrumenten Ud, einer Kurzhalslaute, Kanun, einer Trapezzither und Darbuka, einer Tontrommel mit kelchförmigem Korpus.

