Filmemacher präsentieren Projekt im Jugendzentrum

+ Stellen das Filmprojekt im JuZ vor: Mohamed Camara (li.) und Hauke Schubert. Foto: jeffrey kiers

Verden – Im Januar und Februar 2019 haben 13 Jugendliche einen fiktiven Kurzfilm gegen Rassismus und für Zivilcourage geplant und gedreht. In dem Werk geht es um einen rechtsextremen Jugendlichen, der einen Tag aus seinem Leben mit der Kamera begleiten lässt. Seine radikale Gesinnung wird dabei immer wieder thematisiert. Die Filmgruppe wird am Samstag, 16. März, von 20 bis 21 Uhr, ihr Ergebnis im Jugendzentrum Verden erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Hierzu möchten die Jugendlichen alle Interessierten herzlich einladen. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail an hauke.schubert@web.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos.