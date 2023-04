Geflüchteten-Lage im Kreis Verden leicht entspannt

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Noch sind die Sammelunterkünfte wie hier in Verdener Bahnhofsnähe notwendig. Aber zumindest mittelfristig entspannt sich die Lage. © Kracke

Mehr als ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine sinkt die Zahl der Geflüchteten, die in den Landkreis Verden kommen. Die, die bereits da sind, richten sich auf einen längeren Aufenthalt ein.

Verden/Achim – Noch gehören sie zum Alltagsbild, die Sammelunterkünfte, in denen Geflüchtete vorrangig aus der Ukraine unterkommen. Aber gut ein Jahr nach dem Start der russischen Bombenangriffe auf Kiew, Odessa und vielen weiteren Städten lindert sich allmählich die Not zumindest derjenigen, die im Kreis Verden eine Bleibe gefunden haben. Sporthallen konnten weitgehend an Schulen und Vereine zurückgegeben werden. Gleichzeitig beginnen die Betroffenen ihre Aussichten an Allermündung und Mittelweser neu einzuschätzen und mit ihnen auch die Unternehmen, die auf eine schnelle Linderung ihrer Personalnot gehofft hatten. „Die Menschen aus der Ukraine waren mit der Idee gekommen, bald wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Inzwischen stellen sich viele auf einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland ein. Firmen indes, die ursprünglich nicht wählerisch waren bei der Einstellung neuer Leute, gehen deutlich differenzierter bei der Auswahl ihrer Arbeitskräfte vor“, sagt Natalia Schäfer vom Jobcenter des Landkreises, einer der ersten Anlaufstellen für Ankommende im Raum Verden/Achim.

Statistik weist 715 Ukrainer im erwerbsfähigen Alter aus

Der Entwicklung wurde vor allem auf Basis der aktuellen Zahlen der Schrecken genommen. Der Zustrom steigt nicht mehr und steigt, er beginnt allmählich zu stagnieren, ein bisschen sogar zu sinken. Wurden Anfang Januar noch 737 Menschen im erwerbsfähigen Alter aus der Ukraine gezählt, so sind es drei Monate später „lediglich“ noch 715, die Gesamtzahl ging von 1300 auf 1150 zurück. „Das liegt natürlich vor allem daran, dass der Landkreis Verden seine Aufnahmequote sehr schnell erfüllt hat, sogar übererfüllt. Jetzt ziehen erstmal die anderen Regionen nach, während die Zuweisungen zu uns geringer ausfallen“, sagt Schäfer.

Erklärtes Ziel: Abbau aller Sammelunterkünfte

Unklar indes, wie es nach dem Ausbalancieren der Geflüchtetenaufnahme weiterlaufe. „Von der Tendenz her würde ich sagen, es geht leicht hoch.“ Andererseits arbeite man intensiv daran, die Sammelunterkünfte abzubauen. „Das ist unser erklärtes Ziel.“

Vor allem an der Nutzung der Sprachkurse lassen sich die Pläne der Geflüchteten durchaus scharf konturiert ablesen, sagt Schäfer. „Zu Beginn der Fluchtwelle aus der Ukraine verzeichneten wir die meisten Anmeldungen für die kürzeren Lehrgänge. Drei Monate, das reiche, sagten viele. Sie stellten sich auf eine schnelle Rückkehr ein.“ Inzwischen gelten sechsmonatige, besser noch neunmonatige Kurse als attraktiver. „Das heißt, viele Menschen haben sich umorientiert“, so Schäfer. „Sie wollen dauerhaft bleiben, dauerhafter zumindest.“ Eine nachvollziehbare Entscheidung, wie die Fachdienstleiterin findet. „Viele Städte sind völlig zerstört. Es wird lange dauern, bis sie wieder aufgebaut sind.“ Es habe sich herumgesprochen, es sei unklar, ob die Ukraine überhaupt in der Lage sei, den Großteil der Geflüchteten wieder aufzunehmen.

Firmen betrachten Sprachkenntnisse inzwischen als wichtiger

Auch die an neuem Personal interessierten Firmen schielten inzwischen intensiver auf die Sprachkurse und deren Ergebnisse. „Das Sprachenproblem werde man lösen, hatten einige vor einem Jahr noch gesagt“, so Schäfer, „inzwischen sind sie vorsichtiger. Sie haben festgestellt, liegen keine Sprachkenntnisse vor, bindet der Neuangestellte durchaus eine ganze zweite Person, die ihm den Weg in die Details der neuen Arbeitswelt öffnet.“ Die Anrufe im Jobcenter mit der Frage nach neuen Beschäftigten, egal wen, seien denn auch zurückgegangen.

Allerdings gewinnt der Weg der Menschen aus Lwiw, Odessa, Kiew oder einer der anderen Städte in den Achimer und Verdener Arbeitsmarkt weiter Strukturen. 715 erwerbsfähige Ukrainer schlagen aktuell zu Buche. Rund 150 davon gehören der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen an und werden den Schülern zugeordnet. 144 Menschen befinden sich in sozialversicherungspflichtiger, 78 weitere in geringfügiger Beschäftigung, vier in der Ausbildung. 412 Personen haben einen Sprachkurs absolviert oder absolvieren ihn aktuell.