Gefiedertes Duo sucht ein neues Zuhause

Maxi und Mini sind zwei echte Kumpels. Und sie haben sich viel zu erzählen. Das Team des Tierheims möchte die beiden Wellensittiche unbekannten Alters daher nur gemeinsam abgeben, und zwar an einen Tierfreund, der den fidelen Vögeln eine schöne Voliere zur Verfügung stellen kann. Die Sittiche stammen aus Achim. Nachdem ihre Besitzerin verstarb und sich in der Nähe keine Angehörigen fanden, die die Vögel hätten übernehmen können, landeten Mini und Maxi Ende des vergangenen Jahres im Tierheim in Verden-Walle. Dort möchte man das drollige Duo nun gerne in liebevolle Hände vermitteln. Fotos: Preuss

Weitere Informationen im Tierheim unter Telefon 04230/942020.