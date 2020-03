Gefahr von Beben im Blick

Landkreis - Von Ronald Klee. Mehrfach schon hat die Erde gebebt und die Menschen im Raum Langwedel, Kirchlinteln und Verden beunruhigt. Zweifel, dass diese seismischen Ereignisse mit der Förderung der Wintershall Dea aus dem Erdgasfeld Völkersen zusammenhängt, erhebt niemand mehr. Neue Bohrungen, so hat das Unternehmen nach dem Beben im November verkündet, soll es nicht mehr geben. Dem Kreisausschuss berichtete der Vorstand in Deutschland, Dirk Warzecha, allerdings auch, dass das Erdgasfeld weiter ausgebeutet werden soll. Dennoch bleiben Fragen, die nur der Gesetzgeber in Berlin beantworten kann.

Erwartet hatte Wintershall Dea nicht, dass es zu Erschütterungen kommen könnte. Den Mitgliedern der Kreistagsfraktionen und der Verwaltung im Gremium berichtete Warzecha, dass mächtige Deckgebirge über der 5 000 Meter tiefen Lagerstätte liegen und deshalb Verschiebungen, die zu Erdstößen führen, eigentlich nicht zu erwarten gewesen seien.

Gewackelt hat der Untergrund trotzdem und in Völkersen wird ebenso wie in Scharnhorst weiter Gas aus der Erde geholt. Bis 2036, so ist der Plan von Warzecha, allerdings würden sich die jährlichen Fördermengen nach und nach vermindern. Der Vorstand legte eine Grafik vor, die nach einem Höhepunkt 2008 bereits jetzt einen Rückgang der Fördermenge um 52 Prozent zeigt. Und diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Seit Förderbeginn, so hatte der Vorstand verraten, habe Wintershall Dea aus ihren Erlösen von der Erdgasförderung allein 1,1 Milliarden Euro Förderzins als Steuern ans Land Niedersachsen gezahlt.

„Das A und O ist aber die Gefahr der Erdstöße“, bleibt Landrat Peter Bohlmann skeptisch. Auch wenn weniger Erdgas gefördert wird, wisse man nicht, was in der Erde vor sich geht. Wie und wann sich die entstehenden Hohlräume tief im Untergrund mit Verschiebungen auswirken, bis es an der Oberfläche bebt, sei nicht abzusehen. „Deshalb ist es wichtig, dass das Landesamt für Bergbau die Entwicklung weiter beobachtet“, sagte der Landrat. Und was dabei herauskommt, werde im Kreishaus genau registriert, zeigte sich Bohlmann entschlossen.

Die Meinungsverschiedenheiten mit der Landesbehörde seien durch den Rückzug der Wintershall Dea von ihren Bohrplänen im Wasserschutzgebiet gegenstandslos. Während der Landkreis in dem sensiblen Gebiet auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung gedrungen hatte, vertrat das Landesamt eine andere Meinung. Und jetzt ist der Landkreis gar nicht mehr gefragt.

Mittlerweile allerdings hat das Land seine Rechtsposition geändert. Ein Erschließungsantrag aus dem Umweltausschuss des Landtags unterstützt Forderungen wie die des Landkreises zum Schutz des Trinkwassers. Viel mehr als Zustimmung und Unterstützung liegen aber auch nicht in der Macht der Landesregierung. Gefordert ist nicht umsonst eine Gesetzes-Initiative der Länderkammer. „Die Möglichkeit einheitliche Regelungen über Einzelfallprüfungen hinaus hat das Land nicht“, erklärte Bohlmann.

Die Änderung des Bundesberggesetzes soll der Bundesrat einbringen. Damit soll der Gesetzgeber Bund angeregt werden, Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle Bohrungen und die Beteiligung der Öffentlichkeit in seinem Bergbaurecht zu verankern. Die Diskussionen über juristische Feinheiten des Wasserrechts sind für den Landrat eher sinnlos und lenken vom eigentlichen Thema ab: „Wir haben ein gesetzgeberisches Problem.“