Wespenstiche: Apotheken können Allergiker nicht versorgen

Die Schublade ist leer: Auch in der Nordertor Apotheke in Verden sind keine Notfallpens mehr erhältlich.

Verden - Lästig sind sie immer und besonders hartnäckig obendrein, doch wenn Wespen tatsächlich einmal zustechen, wird es für den einen oder anderen gefährlich. Diejenigen, die auf einen Stich allergisch reagieren, tragen deshalb immer einen Notfallpen oder ein Notfallset bei sich, um im Falle eines Stiches das Schlimmste verhindern zu können. Doch aufgrund eines Engpasses in der Produktion der Notfallpens und des hohen Bedarfs in diesem Sommer können sie aktuell in keiner Verdener Apotheke gekauft oder bestellt werden.

„Die Notfallpens ‘Fastjekt’ sind seit sechs Wochen nicht mehr lieferbar“, berichtet Isabel Hammernik, Auszubildende in der Neuen Apotheke. Sie erklärt: „Bei den Notfallpens handelt es sich um eine Adrenalinspritze für Allergiker, die einen stabilen Zustand des Gestochenen sicherstellt. Sie ist rezeptflichtig und muss von einem Arzt verschrieben werden.“

Für jeden, der nicht allergisch auf Stiche reagiere, gebe es aber auch Möglichkeiten den Schmerz zu lindern. Zur akuten Behandlung des Stichs könne zum Beispiel das Gift per Strom mit einem speziellen Gerät entfernt werden, nachdem der vielleicht noch steckende Stachel herausgezogen wurde. Die Schwellung, der Juckreiz und das Brennen könnten damit gelindert werden.

Es gebe auch entzündungshemmende Cremes gegen Insektenstiche, schlägt die Apotheke im Facharztzentrum als Alternative vor.

„Es sind keine Notfallpens mehr lieferbar. Mitte September wird es wohl erst Nachschub geben“, bestätigt Silke Wegert, pharmazeutisch-technische Assistentin in der Raths-Apotheke am Dom, die aktuelle Lage. Das bestätigten auch die Mitarbeiter in der Apotheke am Rathaus. Viele würden die Notfallpens aber auch auf Vorrat kaufen, um auf den Sommer vorbereitet zu sein.

Viele Wespen und hoher Bedarf

„Wegen der vielen Wespen dieses Jahr war der Bedarf sehr hoch“, berichtet Julia Forer, Apothekerin in der Nordertor Apotheke. „Sowohl die Notfallpens von ‘Fastjekt’ als auch die von ‘Emerade’ sind nicht lieferbar. Da Adrenalinspritzen aber nicht so lange haltbar sind, werden sie auf Vorrat hergestellt“, fährt sie fort. „Diejenigen, die stärker allergisch auf Wespenstiche reagieren, werden vom Arzt mit einem Notfallset versorgt und eingewiesen. Das besteht aus Fenestil-Tropfen zur ersten Behandlung, einer Kortison-Lösung als Behandlungsmaßnahme zwei, und wenn der Zustand des Betroffenen sich nicht verbessert hat, einer Adrenalinspritze als letzte Selbstbehandlungsmöglichkeit.“

Der Hersteller der „Fastjekts“, die Firma Pfizer, gibt als Grund für die Engpässe zwei Hauptgründe an: „Die Lieferbarkeit von 'Fastjekt' hängt von der Zulieferung bestimmter Komponenten durch Drittanbieter ab. Zudem haben Prozessänderungen die Kapazität in unserer Produktionsstätte vorübergehend begrenzt“, lautet das Statement der Firma Meda Pharma, Zulassungsinhaber und Vertreiber von „Fastjekts“ in Deutschland. „Es wird ebenfalls daran gearbeitet, dass ‘Fastjekt’ länger haltbar gemacht wird“, berichtet Susanne Straetmans, Teamlead Communications bei Pfizer Deutschland.

„Patienten müssen je nach Zustand behandelt werden“

Wer allergisch auf Stiche reagiert, weder Adrenalinspritze noch Notfallset zur Verfügung hat, muss aber nicht in Panik verfallen. Die Aller-Weser-Klinik in Verden wird trotzdem helfen können: „Wir sind nicht auf Notfallpens angewiesen“, erklärt Ralf Weßel, Chefarzt und Kardiologe der Klinik in Verden. „Die Patienten müssen je nach Zustand behandelt werden. Alles was mit einer Adrenalinspritze verabreicht wird oder in einem Notfallset enthalten ist, haben wird als Einzelsubstanz.“

Zur Insektensituation in diesem Sommer sagt er: „Wir hatten bereits sehr viele Leute, die mit Stichen zu uns kamen, darunter etliche mit allergischen Reaktionen. Es ist auffällig, dass immer öfter auch größere Insekten zustechen. Das liegt vermutlich an der Hitze und dem dadurch verursachten ungewöhnlich aggressiven Verhalten.“

Wer dieses Jahr noch nicht gestochen wurde, und möchte, dass das weiterhin so bleibt, solle sich auf die Grundlagen besinnen: Nicht anpusten, nach dem Insekt schlagen oder wild herumfuchteln und versuchen, ruhig zu bleiben.

