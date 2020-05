Geerdeter durch Ghana

Verden-Walle - Von Katrin Preuss. Als Theske Voige im vergangenen Oktober nach Ghana ging, um in dem westafrikanischen Staat einen Freiwilligendienst zu absolvieren, da war Corona ein Virus, das weit weg in China für Probleme sorgte. Jetzt, ein halbes Jahr und eine überstürzte Heimreise später, sagt die junge Wallerin: „Innerhalb eines Tages wurde meine ganze Welt auf den Kopf gestellt“ und „Alles ist total ausgebremst. Ich kann nicht mal mit der ganzen Familie zusammensitzen, und es gibt keinen richtigen Austausch mit den Freunden.“

„Ich glaube, du musst nach Hause“, hatte ihr Vater ihr am Vorabend ihres 19. Geburtstages mitgeteilt. Das war am 23. März. Zwei Tage später saß Theske im Flieger von Accra nach Frankfurt. Zwei Monate früher als geplant und ohne sich richtig verabschiedet zu haben. „Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so traurig“, beschreibt sie ihre Gefühle. „Ich habe ja dort auch eine Familie zurückgelassen.“

Als die 19-Jährige dann aber von ihrer Zeit in Ghana erzählt, ist alle Traurigkeit wie weggeblasen. Beseelt von den vielen schönen Erfahrungen. sprudeln die Worte aus ihr heraus. Immer wieder betont sie dabei die Herzlichkeit und den großen Zusammenhalt. „Das Leben dort ist menschlicher, mit viel mehr sozialen Kontakten.“

Durch die sechs Monate in Ghana sei sie „ein bisschen geerdeter“ geworden, sagt sie. Mitgebracht aus Afrika hat sie auch ihre neue Leidenschaft für scharfes Essen. Und die Erkenntnis, dass es immer einfacher ist, jemanden mit offenen Armen aufzunehmen, als ihm mit Misstrauen zu begegnen.

Ihr Zuhause im vergangenen halben Jahr war Cape Coast. Die etwa 170 000 Einwohner zählende Stadt am Golf von Guinea diente einst als Ausgangspunkt zur Verschiffung von Sklaven in die damals Neue Welt. „Wie kann man den Weißen gegenüber so offen sein?“, hat Theske angesichts dieser grausamen Historie die Menschen in Ghana gefragt und als Antwort erhalten: „Das warst ja nicht du.“

Die Familie eines Bischofs nahm die junge Deutsche auf. Der Sprung von daheim in den Zwölf-Personen-Haushalt nach Cape Coast bedeutete für Theske keine allzu große Umstellung. Zwar wohnt sie in Walle nur mit den Eltern und der Schwester unter einem Dach. Aber Großeltern, Onkel und Tante leben nebenan; engen familiären Zusammenhalt ist die 19-Jährige gewohnt.

Im Sommer 2019 machte Theske Voige am Domgymnasium das Abitur. Der weitere Weg schien klar: ein Jurastudium. Nur nicht unmittelbar im Anschluss an die Schulzeit.

Sie peilte einen Aufenthalt im Ausland an. Aber „Work & Travel war für mich nie eine Option“. Das Herumreisen liegt ihr nicht. Theske wollte ankommen, eine neue Kultur kennenlernen. Über private Kontakte stieß sie schließlich auf das Christian Rural Aid Network (Cran), eine kleine Organisation, die in Cape Coast und der sogenannten Central Region aktiv ist. Dort versuchen die Mitarbeiter, unter anderem durch den Aufbau von Schulen, die Vermittlung von Bildungspatenschaften und die Vergabe von Mikrokrediten, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und ihnen langfristig eine Perspektive zu bieten.

Was die 19-Jährige über Cran erfuhr, vermittelte ihr sofort „ein gutes Gefühl“, wie sie sagt. Hinzu kam, dass sie ihren Aufenthalt selber organisieren wollte. Einerseits, um terminlich flexibler zu sein. Andererseits, weil sie sich kein Rundum-sorglos-Paket schnüren lassen wollte. „Da wird eine Blase für mich erstellt“, erklärt sie den Eindruck, den die Angebote anderer Freiwilligendienste auf sie gemacht hatten.

So ganz ohne Bedenken sei sie dann aber doch nicht in das fremde Land gereist, allein, zu einer unbekannten Familie, gibt die junge Frau zu. Der herzliche Empfang in Ghana wischte jedoch alle Vorbehalte schnell beiseite.

Nach einer zweiwöchigen Eingewöhnungsphase inklusive Touren zu Sehenswürdigkeiten der Region ging’s für Theske Voige an die Arbeit. In den folgenden Wochen und Monaten erstellte sie rund 400 Profile von Kindern und Jugendlichen, die durch ihre schulischen Leistungen positiv aufgefallen waren, deren Familien aber zu arm sind, um ihnen eine umfassendere Bildung zu finanzieren. Die Kurzvorstellungen sollen helfen, Paten für die Schüler zu finden.

„Durch die Profile haben ich viele Schulen kennengelernt“, sagt Theske. „Und daraus ergaben sich dann andere Aufgaben.“ Mal ging es um die Ausstattung mit Computern, mal um Reparaturen an den Gebäuden. „Alles, was uns über den Weg lief, haben wir versucht, in Angriff zu nehmen“, fasst Theske Voige zusammen. Parallel dazu muss Cran stets im Blick haben, für welche Projekte die Regierung Gelder zur Verfügung stellt, um entsprechende Anträge zu stellen.

Dass sie, bedingt durch ihren plötzlichen Abflug, nicht alles zuende führen konnte, bedauert sie. Sie möchte auf jeden Fall noch einmal nach Ghana reisen. Und lächelnd fügt sie hinzu: „Mein halbes Gepäck ist ja noch da. Vielleicht muss ich ja hin, um es abzuholen.“