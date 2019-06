Geburtstag in der Kapelle

Die Friedhofskapelle in Eitze wird 50 Jahre alt. Der Bau war in den 1960er-Jahren für die kleine, damals noch eigenständige Gemeinde eine große Herausforderung – nicht nur finanziell. Am Sonntag soll gefeiert werden.

Eitze – Im Jahr 1967 beschloss der Gemeinderat der damals noch eigenständigen Gemeinde Eitze den Bau einer Friedhofskapelle. „In den Bauernhäusern war es ja seit alters her üblich, die Toten auf der Diele aufzubahren. In den jüngeren Neubauten war dies in der Regel nicht möglich“, so Ortsbürgermeisterin Anja König. Sie hat anlässlich des Jubiläums ein wenig in der Chronik geblättert. Als auch die Aufbahrung in den Bauernhäusern nach 1964 nur noch mit behördlicher Genehmigung gestattet war, brauchte es eine neue Lösung.

Der kleine Geräteschuppen auf dem Friedhof, der übergangsweise für Trauerfeiern genutzt worden war, kam nicht infrage. Zu klein und kein würdevoller Rahmen, so das Urteil der Gemeinde. „Der plattdeutsche Bericht von Wilhelm Graumann, abgedruckt in der Ortschronik Eitze, beschreibt dies sehr eindrücklich“, so König.

Im Juni 1967 sei im Gemeinderat zum ersten Mal über den Bau einer Friedhofskapelle gesprochen worden. Im Herbst 1967 besichtigten die Ratsmitglieder einige Kapellen im Landkreis Verden, sammelten Ideen und entwickelten ein Raumprogramm. Darauf aufbauend erstellte Architekt Horst Hutz aus Verden den Entwurf. „Die Kosten für den Bau wurden mit 100 000 DM veranschlagt“, so König. Für die Innenausstattung rechnete man mit 25 000 DM.

Zunächst planten die Verantwortlichen, die Kapelle auf dem Friedhof zu bauen. Da hier aber nicht genügend Platz war, sei beschlossen worden, sie gegenüber dem Friedhof, unter den mächtigen Eichen im Gohbachbogen, zu errichten. Dafür musste zunächst das Baugrundstück mit circa 5 000 Kubikmetern Bauschutt auf Straßenniveau gebracht und eine sichere Gründung für das Gebäude erstellt werden. „So ruht der heutige Bau auf einer Meter hohen Basis aus Brunnenringpfeilern und einem aufliegenden Stahlbetonringanker“, weiß König.

Der Bau der Kapelle stellte die kleine Gemeinde vor eine große finanzielle Herausforderung. Daher startete der Gemeinderat eine Spendenaktion. Neben Sachspenden, wie der Glocke von der Jagdgenossenschaft Eitze, der Orgel von der St. Andreasgemeinde sowie Altar, Kreuz und anderes mehr kamen 10 000 DM zusammen. Spontan gründeten einige Eitzer eine plattdeutsche Laienspielgruppe. Sie führten 1968 die Komödie „Alltomal Sünner“ auf und stifteten die Einnahmen – ein stolzer Betrag von 1 000 DM – für den Bau der Kapelle. „Die daraus hervorgegangene Eitzer Heimatbühne existiert heute noch und konnte 2018 ebenfalls ihr 50-jähriges Bestehen feiern“, erzählt die Ortsbürgermeisterin.

Am 25. September 1968 wurde der Grundstein für die Kapelle gelegt. Dank der zügigen Arbeit der Handwerker, sei die Kapelle rechtzeitig fertiggestellt worden – so stand es in der damaligen Einladung zur Einweihung – und konnte nach nur neun Monaten Bauzeit am 22. Juni 1969 eingeweiht werden. Die Eitzer waren stolz auf ihre Friedhofskapelle. Durch die bis in den First sichtbaren Holzleimbinder und die buntverglasten Fenster erhielt der Innenraum eine großzügige Form. Von außen ist das Gebäude geprägt durch das Satteldach des Kapellenraums und das Flachdach des Vorbaus. Die Zeitung sprach damals von einem Gotteshaus, das in seiner landschaftlichen Lage wie auch in architektonischer Hinsicht seinesgleichen sucht.

„Seit nunmehr fünf Jahrzehnten – seit der Gebietsreform 1972 im Eigentum der Stadt Verden – bietet die Friedhofskapelle Eitze einen würdevollen Rahmen für Trauerfeiern, aber auch für den Volkstrauertag und für die Christvesper am 24. Dezember“, so die Erfahrungen von Anja König mw

Das Programm: Am 22. Juni 1969 wurde die Friedhofskapelle in Eitze eingeweiht und so kann die Ortschaft Eitze am kommenden Sonntag, 23. Juni, das 50-jährige Jubiläum ihres kleinen Gotteshauses feiern. Um 10 Uhr findet ein festlicher Gottesdienst mit Pastor i.R. Wilhelm Bechtler statt, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Verden und Hansjürgen Wiehe an der Orgel. Im Anschluss daran wird ein Film von Wolfgang Krippendorff rund um den Kapellenbau gezeigt.

Eine Ausstellung mit den entsprechenden Fotos und Dokumenten ermöglicht es, Planung und Bau noch einmal nachzuvollziehen. Anschließend lädt der Ortsrat zu einem Frühschoppen auf dem Kapellenvorplatz ein. Das Mittagessenkochen kann an diesem Sonntag ausfallen: Es gibt Bratwürstchen vom Grill, teilen die Verantwortlichen mit.