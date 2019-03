„Gastgeber“ bewusstlos geschlagen

Schlägerei mit Hells-Angels-Hintergrund in Verdener Kneipe

+ Die Angeklagten in dem Rocker-Prozess mit ihren Anwälten vor dem Landgericht. Foto: bruns

Verden – Wurde am Domweihsonnabend 2017 in Verden ein Streit unter zwei Rockergruppen ausgetragen? Seit gestern müssen sich fünf Angeklagte aus Walsrode, Eystrup und Visselhövede vor dem Landgericht Verden wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklageschrift verfügen die Männer im Alter von 27 bis 36 Jahre „über Verbindungen zu den Hells Angels“. Zur „Untermauerung ihres Gebietsanspruchs“ sollen sie Personen aus dem „Umfeld des MC Gremium“ angegriffen haben. Diese feierten auf dem Hinterhof einer Kneipe an der Grünen Straße.