Monatlicher Gaspreis um 30 Euro rauf

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Auch für Verdener Verbraucher steigt der Gaspreis ab Oktober. Die Stadtwerke (Bild) wollen die Umlage weitergeben und warten die Umsatzsteuer-Regelung ab. © Kracke

Die Stadtwerke Verden legen eine Kalkulation für den Gaspreis ab Oktober vor. Demzufolge muss eine Familie bei 15 000 Kilowattstunden mit 30 Euro Mehrkosten rechnen. Pro Monat. Aber es könnte deutlich teurer werden.

Verden – Das hat es in der 156 Jahre alten Geschichte der Verdener Stadtwerke auch noch nicht so oft gegeben. Da werden neue Preise angekündigt, aber noch bevor sie gelten, treffen sie schon nicht mehr zu. So kann es dem Verdener Versorger jetzt ergehen, sollten die Mehrwertsteuer-Vorgaben der Bundesregierung zum Tragen kommen.

Es geht um die Kosten fürs Erdgas. Musste der Verdener Normalhaushalt mit vier Personen und einem Jahresverbrauch von 15 000 Kilowattstunden bisher davon ausgehen, er habe ab Oktober mit 45 Euro mehr pro Monat zu rechnen, so kristallisiert sich inzwischen heraus, dass ihm voraussichtlich doch nicht so tief in die Tasche gegriffen wird. „Sollte die Umsatzsteuer auf diese Energieart tatsächlich von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden, so sind es nach unseren Berechnungen etwa noch 30 Euro mehr, die für einen solchen Haushalt zusätzlich zu Buche schlagen“, sagt auf Nachfrage der kaufmännische Leiter Ulrich Wiehagen.

Als die Stadtwerke vergangenen Freitag ihre kommenden Gaspreise veröffentlichen, da hatten sie alles einbezogen, was nach Vorgaben aus Berlin draufgesattelt werden musste. Die Gasbeschaffungsumlage für die großen Importeure wie Uniper genauso wie die Gasspeicherumlage und die Bilanzierungsumlage, die zwischenzeitlich ruhte.

„Lediglich eines ist nicht geschehen. Der Gaspreis, den wir bis zum Jahresende stabil halten, er ist nicht angehoben worden. Das hatten wir angekündigt, das halten wir“, sagt Wiehagen.

Die Anpassung aufgrund der Umlagen fiel dennoch üppig aus. Waren die Verdener bisher mit 7,13 Cent dabei, einem Preis, der als einer der niedrigsten in der Region gilt, so sollten es ab Oktober 10,76 Cent werden, zuzüglich des Grundpreises für den Zähler. Aus bisher 95 Euro monatlichen Abschlags wären 140 Euro geworden. Jetzt gehen die Stadtwerke davon aus, dass es gut 125 Euro sein werden.

Warum der Verdener Versorger überhaupt vorgeprescht ist mit seinen neuen Preisen, hat rechtliche Gründe. „Wir müssen unsere Tarife sechs Wochen vor Inkrafttreten veröffentlichen“, so Wiehagen.

Die Hoffnung auf ein Sinken der Mehrwertsteuer ist vage. Noch hat lediglich der Bundeskanzler angekündigt, sie werde kommen. Erst, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmten, bestehe Klarheit. „Darauf müssen wir warten“, sagt Wiehagen. Und anschließend muss der Bürger wiederum sechs Wochen auf die Preisreduzierung warten?

Wiehagen winkt ab. „Das können wir relativ rasch umsetzen.“ Einen ähnlichen Fall hat es im Laufe des Jahres schon gegeben. Zum 1. Juli war die EEG-Umlage weggefallen. „Auch das haben wir relativ schnell in unsere Abrechnungen integriert.“

Andere Versorger haben längst kräftiger ausgeholt, kleinere wie größere. Die Stadtwerke Rotenburg etwa erhöhten zum 1. Juli von 12,19 Cent auf 16,84 Cent. Die EWE gab kürzlich bekannt, zum 1. Oktober von 13,17 Cent auf 14,99 Cent zu erhöhen.

Sämtliche Gaskunden trifft zudem ein gemeinsames Problem: Die Erhöhungen werden ausgerechnet vor der Heizperiode wirksam. Die drei Herbstmonate mit Oktober, November und Dezember schlagen mit 35 Prozent des Jahresverbrauchs zu Buche, wie die Stadtwerke errechneten.

Der tatsächliche monatliche Durchschnittspreis stiege dann von 125 auf 175 Euro. Reduziert werden kann er nur durch Einsparmaßnahmen. Auch das ist in der Vergangenheit bereits erfolgt. Anfang des Monats gab Stadtwerke-Chef Jochen Weiland die bisherige Einsparung im laufenden Jahr mit acht bis zehn Prozent an.