Verden-Eitze: Anwohner für vier Stunden evakuiert

Ein Fachunternehmen legte die beschädigte Leitung frei und reparierte sie. © Feuerwehr/Langer

Ein Gasleck nach Bauarbeiten in Verden-Eitze führt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei

Eitze – Eine beschädigte Gasleitung an der Walsroder Straße in Eitze löste Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Kräfte aus Eitze und Verden sperrten einer Mitteilung zufolge gemeinsam mit der Polizei sofort den Durchgangsverkehr und räumten die angrenzenden Wohngebäude. Die Anwohner wurden während der gesamten Einsatzmaßnahmen im Eitzer Feuerwehrhaus betreut und konnten erst gegen 22 Uhr wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren.

Durch die Feuerwehr wurde zudem der Brandschutz sichergestellt, während ein nachgefordertes Tiefbauunternehmen die beschädigte Gasleitung reparierte. Durch den Gerätewagen Messtechnik wurden im Anschluss Messungen in den Wohnhäusern vorgenommen, um eine Gefährdung durch möglicherweise eingeströmtes Gas ausschließen zu können. Ein in Bereitstellung stehender Rettungswagen brauchte nicht einzugreifen.

Der Einsatz der letzten Aktiven konnte um 22.30 Uhr erfolgreich beendet werden. Die Feuerwehr möchte auf diesem Wege einen Dank an die Anwohner aussprechen, die bei der sommerlichen und drückenden Luft den Einsatzkräften Getränke gereicht und im weiteren Verlauf auch kleine Snacks angeboten haben.