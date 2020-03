Ganztagsbetreuung soll gesichert werden

Schulausschuss empfiehlt Einstellung neuer Mitarbeiter über Stadt / Schmidtke verabschiedet

+ Sabine Mandel verabschiedete im Namen des Ausschusses Gunda Schmidtke als Vorsitzende. Foto: Hustedt

Verden - Von Lisa Hustedt. Die Mitglieder des Schulausschusses sind sich einig: Wenn etwas an der seit Jahren herrschenden, chaotischen Verkehrssituation vor der Grundschule am Sachsenhain verbessert werden soll, müssen mit großer Wahrscheinlichkeit Sperren, Schranken und Poller her. Nach der jüngsten Sitzung des Ortsrates Dauelsen am Mittwoch, in der die Problematik bereits aufgegriffen wurde, informierten Rüdiger Nodorp von der Stadt und Bärbel Rather (Grüne) das Gremium über die angesprochenen Brennpunkte und Möglichkeiten. In einer anschließenden Diskussion wurde schnell klar, wie viel Gesprächsbedarf bei dem Thema weiterhin besteht.