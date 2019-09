Der ganze Dom ein Klangerlebnis

Verden - Von Ilse Walther. Ein ganz außergewöhnliches Konzert fand am Freitag im Rahmen des 30. Bremer Musikfestes im wunderbar illuminierten Dom statt. Le Concert Spirituel, ein Vokal- und Instrumentalensemble aus Frankreich, unter seinem Leiter Hervé Niquet hatte Kompositionen aus dem römischen Kolossalbarock in seinem Programm, Werke, die die Menschen nach der Reformation wieder in die katholische Kirche zurückkommen lassen sollten.

So waren die grandiose „Missa Si Deus pro nobis“ für 16 Stimmen von Orazio Benevolo und dessen „Magnificat“ die Hauptwerke dieses Abends. Dazwischen fügte man Werke von Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina und Girolamo Frescobaldi ein. Dazu gab das Ensemble auch zwei Gregorianische Choräle, von Saint Ambrose (340-397) das „Aeterna Christi munera“ und ein „Benedictus“ eines Anonymos. Und das in einer Tiefe und Reinheit, die bewegte.

Im Dom waren dazu acht Podien an verschiedenen Stellen aufgebaut worden, auf jedem Podest waren ein Vokalquartett und mindestens ein Instrumentalist für das Continuospiel platziert. Zu den Instrumenten gehörten Orgelpositiv, Regal, Kleinorgel, Cello, Kontrabass, Holz-und Blechbläser wie ein Dulzianquartett, Zink und Alt-, Tenor- und Bassposaunen.

Dieses Instrumentarium musizierte die Begleitungen wunderbar homogen, klangprächtig und immer auf den Punkt mit den Sängerinnen und Sängern zusammen, perfekt von den einzelnen Chorleitern in Übereinstimmung mit Hervé Niquet geleitet.

Schon am Beginn mit dem „Aeterna Christi munera“ erlebte man diese von allen Seiten kommende Musik mit einer Intensität, die einen erschauern ließ. Der ganze Dom war ein Klangerlebnis, das einen umfloss, mitnahm in eine höhere Welt durch die ganz geraden, makellosen hohen, schwebenden Soprane, die warmen Altstimmen, die strahlenden Tenöre und die würdigen Bässe. Dazu diese Begleitungen mit dem durchziehenden Ostinato – eine musikalische Messe, die einen erschütterte und in dieser tiefen Glaubensstärke beschenkte.

Die Missa „Si Deus pro nobis“ zog sich mit ihren Teilen durch das Programm, dem feierlichen „Kyrie“ in seinen drei Teilen, bittend, lobend und auch mit klaren Koloraturen. Wunderbar klangen die Posaunen aus dem hinteren Raum am Beginn des „Gloria“ mit Solotenor, das dann von allen feierlich dicht und bewegend weiter geführt wurde. Auch das prachtvolle „Credo“ begann mit dem Solotenor, es ging weiter in lebhaften wie dichten Teilen in unterschiedlichen Tempi bis zum großen „Amen“.

Benevolos „Regna Terrae à 12“ für Soprane bewegte besonders in dieser besonderen Besetzung, licht und strahlend gesungen, ein „Benedictus“ der besonderen Wirkung. „Das „Agnus Dei“, von den Bläsern begonnen, wurde von den Frauen gesungen, das ganze Ensemble fügte sich dann feierlich tiefgehend ein, bittend im „Dona nobis pacem“.

Die Werke der oben benannten anderen Komponisten fügten sich in dieses beeindruckende Musizieren nahtlos ein, so besonders das „Pater Noster“ von Palestrina. Die Konzentration ließ nie nach, im Gegenteil, sie steigerte sich in den chorisch dichten Momenten, das „Amen“ immer feierlich in dieser polyphonen Klangfülle. Nach dem für eine Messe ungewöhnlichen Magnificat a 16 von Benevolo statt des Bittens um Frieden endete dieser bewegende musikalische Gottesdienst mit dem großen und besonderen „Amen“. Ein Moment der Stille, und dann lang anhaltende stehende Ovationen für diese großartigen Künstler und ihren besonderen Leiter Hervé Niquet, der sich selber bei allen Gruppen und ihren Leitern bedankte. Wie aus einer anderen Welt kommend trat man die Heimfahrt an. Ein tiefgehendes Erlebnis.