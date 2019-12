Die ganz normale Sehnsucht

Verden – Torsten Pickert wurde 1978 mit einer Infantilen Zerebralparese geboren. Er sitzt im Rollstuhl und kann auch seine Arme nur eingeschränkt bewegen. Trotz seiner Behinderung ist er ein Mann mit ganz normalen Wünschen und Bedürfnissen. „Ich wünsche mir eine Frau, die mich küsst, mit mir schläft und mich mag, wie ich bin“, sagt der Achimer offen.

Seine Erfahrungen bei der Partnersuche hat er in seinem Buch „Liebe unmöglich?!?“ niedergeschrieben. Auszüge daraus las er in den Räumen der Lebenshilfe im Landkreis Verden am Allerufer.

„Erik“ hat Torsten Pickert den Helden seines Buches genannt, aber eigentlich schreibt er über sich selbst. „Erik ist mein Alter Ego. Das Schreiben ist mir so leichter gefallen“, erklärt er. Trotzdem habe er erst Mut sammeln müssen, um dieses sehr persönliche Buch zu veröffentlichen. „Das Manuskript lag schon eine ganze Weile bei mir herum“, gesteht er.

Erik hat Sehnsucht nach einer Freundin. Am Anfang des Buches geht es um seine ersten Versuche, mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Die Beratungsstelle, die er aufsucht, ist mit seinem Ansinnen überfordert. Im Programm der Volkshochschule stößt Erik aber auf einen Flirtkurs und meldet sich dort mutig an. „Erik macht den Baggerführerschein“ hat Pickert dieses Kapitel humorvoll überschrieben.

Erik fragt seine Dozentin, welche Rolle seine Behinderung beim Flirten spiele. Das sei nicht relevant, versichert sie ihm. Bald merkt er, dass es tatsächlich funktioniert. „Mal mehr, mal weniger. Auch wenn es manchmal nur fünf Minuten Small Talk oder etwas mehr sind“, so Pickert.

Das erste Mal richtig verliebt ist Erik in eine Kommilitonin aus der Englischvorlesung. Vivian hat lange rotbraune Haare und braune Augen. Der Zufall will es, dass sie während des ganzen Semesters neben ihm sitzt. Gegen Ende des Semesters fasst er sich ein Herz und lädt Vivian zum Kaffee ein. Sie sagt zu und die Zeit vergeht wie im Flug. Auch wenn es mit Vivian kein Happy End gibt, ist diese Episode doch von großer Bedeutung für ihn.

Einen Schritt weiter geht er mit Internetbekanntschaft Susanne. Als sie Kummer hat, lädt sie ihn zum Kuscheln auf ihr „virtuelles Sofa“ ein. „Ich will dich in meiner Nähe haben, ich schnalle dich ab und trage dich auf mein Sofa“, schreibt sie. Nach und nach entwickelt sich aus diesem Chat eine richtige Beziehung. Erik verschiebt die Grenzen nach und nach immer mehr, sodass sie schließlich virtuell miteinander schlafen, was für Erik auch körperliche Erfüllung bedeutet. „Erik denkt zum ersten Mal, dass er eine Freundin hat, er ist glücklich wie noch nie“, beschreibt Pickert die Gefühlslage. Für acht Monate sind Erik und Susanne ein festes Paar.

In einem weiteren Kapitel beschreibt Erik seine Erfahrungen mit der käuflichen Liebe, diesen Abschnitt las der Autor an diesem Abend aber nicht vor.

„Wenn man ein so offenes Buch schreibt, kann dass auch fürchterlich schief gehen“, ist Pickert sich bewusst. Sein Buch sei gerade so offen, dass er noch damit leben könne. Es sei aber notwendig, so ungeschminkt zu schreiben, damit die Leute verstehen, worum es geht. Oft habe er erlebt, dass die Menschen sagen: „Der ist behindert, der kann keine Beziehung haben und will das auch nicht.“ „Ich möchte alles haben, was jeder gesunde Mensch auch hat. Eine Beziehung, Streit und Versöhnung“, stellt der 41-Jährige klar. „Das Ziel ist nicht Voyeurismus, ich möchte die Leute zum Nachdenken anregen. Man muss sie mit der Nase darauf stoßen, damit sie das tun“, sagt Torsten Pickert. ahk