Ein ganz Großer kommt nach Verden

Der schwedische Posaunist Nils Landgren tritt am 22. März in der Verdener Stadthalle auf. - Foto: Agentur

verden - Gerade ist das 20- jährige Jubiläumsjahr des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage mit Erfolg abgeschlossen worden, da steht schon das nächste Konzert mit einem großen Künstler an. Der unbeteiligte Zuhörer fragt sich, was der Mann mit der roten Posaune eigentlich nicht kann – er sorgt seit Jahren für euphorisch bejubelte Konzerte von Stockholm bis Peking. Nun kommt er auf Einladung des Vereins am Freitag, 22. März 2019, um 20 Uhr, in die Verdener Stadthalle. Eintrittskarten gibt es ab sofort in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.

Als Sänger zeigt er, „wo man das Gemüt immer am zuverlässigsten trifft: mitten ins Herz“ (Die Welt), der Weltklasse-Solist und Künstler mit Herz und Biss: Nils Landgren. Er zählt zu den erfolgreichsten europäischen Jazzmusikern überhaupt und zu den ganz wenigen, die mit Jazz ein breites Publikum, weit über die Szene hinaus, erreichen, ohne sich dabei künstlerisch oder persönlich zu verbiegen. Mit seinen eigenen Produktionen erreicht er regelmäßig den German Jazz Award, in Schweden erhielt er 2013 den Grammy für sein Lebenswerk und 2012 den Sir George Martin Music Award aus den Händen des legendären Beatles-Produzenten. Er stand mit Abba im Studio und ist Mitglied der aktuellen Crusaders-Besetzung.

Auch Landgren sorgte, wie der Künstler aus dem jüngsten Konzert des Jubiläumsjahres des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage, der Schauspieler Gustav Peter Wöhler, für eine ausverkaufte Hamburger Elbphilharmonie. Nils Landgren tritt beim Verdener Konzert mit dem Solisten-Trio Jan Lundgren (Piano), Lisa Wulff (Kontrabass) und Rasmus Kihlberg (Drums) in der Stadthalle auf.

Jan Lundgren ist einer der wichtigsten schwedischen Musiker. Durch eine 50er-Jahre-CD sowie in einer Vielzahl von Projekten und Kooperationen hat er seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Tradition anzunehmen und sich ständig zu erneuern. Die Zuhörer erleben also zwei der beliebtesten und berühmtesten Musiker Schwedens in diesem Konzert.

Nils Landgren, Jahrgang 1956, begann im Alter von sechs Jahren Schlagzeug zu spielen, bevor er schließlich mit 13 die Posaune entdeckte. Zwischen 1972 und 1978 studierte er an der Musikhochschule in Karlstad bei David Maytan und an der Universität in Arvika bei Ingemar Roos. Die Begegnung mit dem legendären schwedischen Folk-Jazz-Pionier Bengt-Arne Wallin sowie dem fantastischen Posaunisten Eje Thelin überzeugte ihn, sich von strengen klassischen Studien zur Improvisation zu bewegen und mit der Entwicklung seines eigenen Ansatzes zu beginnen.

Nach seinem Abschluss zog er nach Stockholm, um als professioneller Posaunist zu arbeiten. Er tourte bald mit dem erfolgreichsten schwedischen Popstar dieser Zeit, Björn Skifs „Blue Swede“, der mit „Hooked on a feel“ die Nummer eins der US-Popcharts erreichte. 1981 lud Thad Jones den Schweden in sein neues Big-Band-Projekt „Ball of Fire“ ein, um den Lead-Posaunenstuhl zu übernehmen. Seitdem ist Nils Landren in den meisten Stilen gleichermaßen involviert: Jazz und Rock, Soul und Hip Hop, Big-Band-Sessions. Musik kennt keine Grenzen, Musik ist Freiheit – das ist das Credo von Nils Landgren. Davon werden sich die Verdener am 22. März 2019 überzeugen können. - koy