Fiddler’s Green bei Hallo-Verden: Das gallische Dorf rockt

In der Stadthalle am Holzmarkt

+ © Fichtner Der Anspruch von Fiddler’s Green: Als deutsche Band verrockte irische Musik spielen. © Fichtner

Verden – Das gallische Dorf unter den einheimischen Rockbands – so bezeichnen sich die Jungs von Fiddler’s Green ganz selbstbewusst. Was das 1990 gegründete Sextett zu bieten hat, können Musik-Fans der Region noch in diesem Jahr erfahren, und zwar beim Hallo Verden-Festival am Samstag, 16. November, in der Stadthalle am Holzmarkt. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe Rotenburg-Verden.