Gäste aus Südafrika in Verden: Armut führt zu mangelnder Bildung

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Gäste aus Südafrika haben einen Wandteppich als Gastgeschenk mitgebracht. V.l.: Samukelisiwe Thandeka Sibisi, Superintendent Fulko Steinhausen, Dean Caleb Siphmandla Ndlovu und Pastor Rolf Görnandt. © Antje Haubrock-Kriedel

Der neue Dean Caleb Siphmandla Ndlovu berichtet in Verden aus dem Partnerkirchenkreis Shiyane in Südafrika. Dort ist Arbeitslosigkeit, besonders unter Jugendlichen, ein großes Problem.

Verden – Seit 1984 besteht die Partnerschaft zwischen den Kirchenkreisen Verden und Shiyane in Südafrika. Seit einem Jahr ist Caleb Siphmandla Ndlovu dort als neuer Dean (Superintendent) im Amt. Es gehört zur Tradition, dass ein neuer Superintendent möglichst bald nach Amtsantritt einen Besuch im Partner-Kirchenkreis macht. So sind Dean Ndlovu und seine Ehefrau Samukelisiwe Thandeka Sibisi noch bis zum 11. Oktober zu Gast in Verden. Bei einem Pressetermin mit Superintendent Fulko Steinhausen und Pastor Rolf Görnandt, Vorsitzender des Partnerschaftsauschusses, berichtete das Ehepaar von der Situation in seiner Heimat.

Shiyane sei eine sehr abgelegene, ländliche Gegend, in der die hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter den Jugendlichen, ein großes Problem sei, berichtete der Dean. Lediglich fünf Prozent der jungen Menschen würden eine Universität besuchen.

Ein Hauptgrund hierfür sei die Armut. Zwar gebe es Darlehen vom Staat. Die Angst, die Schulden nicht zurückzahlen zu können, halte aber viele vom Beginn eines Studiums ab. Darüber hinaus würden viele junge Menschen auch nach dem Ende der zwölfjährigen Schulpflicht nicht über genügend Kenntnisse verfügen und sich mit Aushilfsjobs über Wasser halten. Trotz der Unterstützung der Regierung für eine handwerkliche Ausbildung sei es schwer, eine Arbeit zu finden, da viele Firmen als Folge der Pandemie niemanden mehr anstellten. „Die Landwirtschaft ist für junge Leute ebenfalls nicht interessant“, so Ndlovu weiter. Diese würde hauptsächlich von älteren Frauen betrieben.

Auch die Kirche in Shiyane hat mit Geldnot zu kämpfen. „Während der Pandemie waren die Kirchen für zwei Jahre komplett geschlossen“, berichtete Ndlovu. Da es aber in Südafrika keine Kirchensteuer gibt und nur in den Gottesdiensten Geld gesammelt wird, fehlten die Einnahmen. In diesem Zusammenhang dankte der Dean dem Evangelisch-lutherischen Missionswerk in Niedersachsen (ELM), das Geld gespendet hat, um die Pastoren in Shiyane während der Pandemie zu bezahlen. Auch aus der Partnergemeinde Wittlohe sei Geld geflossen.

Im Kirchenkreis Shiyane wird das kirchliche Leben von den Frauen dominiert. Samukelisiwe Thandeka Sibisi erzählte, dass vor allem ältere Frauen Kirche und Gesellschaft zusammenhielten. Ganze Familien würden von der Rente der Großmütter leben, die davon noch Geld für die Kirche abzweigten.

Corona hat aber auch das HIV-Problem wieder verstärkt. Durch den Lockdown hätten viele Menschen keinen Zugang mehr zu ihren Medikamenten gehabt, so Ndlovu. Wie in Deutschland gab es eine Zunahme häuslicher Gewalt.

Während ihres Besuchs in Verden erwartet Dean Ndlovu und seine Ehefrau ein umfangreiches Programm mit Begegnungen, Gottesdiensten und Besichtigungen sowie Ausflügen nach Bremerhaven, Hermannsburg, Fischerhude und Wittenberg. Von besonderem Interesse für die Gäste ist das Kennenlernen von Solartechnik und Windenergie, da in Südafrika noch hauptsächlich Kohle verstromt wird.

Für heute, Freitag, 17 Uhr, sind alle Interessierten zu Begegnung und Austausch in das Domgemeindezentrum eingeladen.