Gärtnertreff bei herbstlichem Brunch

Im herbstlichen Ambiente der Interkulturellen Gärten veranstaltete der Präventionsrat Verden einen kleinen Brunch. Dort sprachen sich die Gärtner unter anderem dafür aus, einen gemeinsamen Komposthaufen anzulegen.

Verden – Seit einigen Jahren sind die Interkulturellen Gärten im Bürgerpark Verden ein Treffpunkt für Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern. Zum Saisonabschluss trafen sich die Gärtner zum herbstlichen Brunch auf der Parzelle. Gemeinsam sprachen sie über die vergangene Saison, heißt es in einer Pressenotiz. Zur Frühstückstafel trug jeder etwas bei. „Leider musste das Sommerfest aufgrund des Wetters im August ausfallen. Umso schöner ist es, dass die Gärtnerinnen und Gärtner es geschafft haben, sich zu diesem Erntedank zu treffen“, so Mareike Peters, Geschäftsführerin des Präventionsrats Verden.

Der Präventionsrat ist Träger des Projektes, die Gärtner verwalten die Anlage aber eigenständig. Die Freude am Arbeiten im Garten, aber auch der Austausch und das voneinander lernen stehen im Vordergrund des Projektes. Jeder Gärtner hat eine eigene Pazelle, die Gemeinschaftsflächen werden von allen gepflegt.

Das Projekt soll den Menschen, vor allem Zugewanderten, die Möglichkeit geben, sich neu zu Verwurzeln und durch das geteilte Interesse soziale Kontakte zu knüpfen. „Diese Gemeinschaft konnten wir in einer schönen Runde feiern“, so Karin Weinert-Mensen, Gärtnerin und Organisatorin des Brunchs.

Die gemütliche Runde lud auch dazu ein, sich mit der Planung für das kommende Jahr zu beschäftigen. Die Gärtner sprachen sich unter anderem dafür aus, einen gemeinsamen Komposthaufen anzulegen. Zudem soll, voraussichtlich im März 2020, eine Komposttoilette gebaut werden. Hierzu wird ein Referent eingeladen.

„Auf diese beiden Projekte freuen wir uns schon sehr. Das wird sicherlich spannend“, so Andrea Stickel von der Lebenshilfe Rotenburg-Verden, die mit einigen Bewohnern regelmäßig in den Gärten ist. Stickel wird ab dem kommenden Jahr neben Peters die neue Ansprechpartnerin in den Interkulturellen Gärten sein, da sich die bisherigen Organisatorinnen Karin Weinert-Mensen und Wilma-Maria Reif langsam zurückziehen möchten. Der nächste Termin, an dem sich die Gartenfreunde treffen, wird der 1. November, ab 15 Uhr, sein.

An diesem Tag soll der Garten winterfest gemacht werden.